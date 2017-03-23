2 мая – последний день, когда жители Алтайского края должны подать декларации по форме 3-НФДЛ. Кто и с каких именно доходов обязан подавать декларацию в налоговую инспекцию, какими способами это можно сделать и за что грозит крупный штраф, разбираемся в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Декларацию о доходах подать нужно, если в 2016 году вы:
- продали автомобиль, квартиру, гараж или другую недвижимость, которая была у вас в собственности менее трех лет;
- сдавали в аренду квартиру, гараж, дачу, автомобиль;
- выиграли в лотерею, тотализатор или казино;
- получили доход за границей;
- занимаетесь частной практикой, работаете нотариусом или адвокатом;
- индивидуальный предприниматель без статуса юридического лица;
- получили в подарок недвижимость, транспорт, акции от физлиц (не близких родственников), не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Для начала вам необходимо зайти на сайт налоговой службы. В разделе для физических лиц вы найдете образец, как можно заполнить декларацию от руки. Тут же содержится электронная форма этого документа.
Программа самостоятельно сформирует декларацию на бланках необходимой формы, готовую для подачи в налоговый орган. Также существует множество компаний, которые специализируются на составлении подобной отчетности. Стоимость их услуг стартует от 300 рублей.
Далее у вас есть три варианта. Заполненную декларацию можно отнести в налоговую лично. Если в документе есть неточности специалист укажет вам на это в день обращения.
Второй вариант – выслать бумаги заказным письмом. Кстати, если вы отправляете ценное письмо с описью вложения и уведомления о вручении, то датой представления в этом случае считается дата почтового отправления, проставленная на копии описи вложения.
Последний вариант – отправить декларацию через интернет. Это возможно всем налогоплательщикам, у которых есть личный кабинет.
Уточняющие вопросы можно задать по телефону: 8-800-222-22-22.
Вы правы, изменения есть и они существенные. Многие люди, чтобы уйти от уплаты налогов зачастую указывают в договоре заниженную сумму. Теперь у налоговой появились рычаги для борьбы с этой тенденцией.
Теперь в ходе камеральной проверки деклараций, в которых фигурируют доходы от продажи купленного в 2016 году жилого имущества, налоговый орган будет анализировать заявленную сумму в договоре купли-продажи, а также его кадастровую стоимость. Если выяснится, что сумма сделки меньше, чем 70% от кадастровой стоимости, то расчет налоговой базы (или дохода) будет произведен по формуле: кадастровая стоимость объекта * понижающий коэффициент 0,7.
Поменять или цифры в декларации или уточнить их можно до 15 июля (срок доплаты налога за 2016 год). Сделать это можно без рисков по штрафам и пени.
Ничего хорошего. Во-первых, за просрочку грозит штраф в размере 5% с неуплаченной суммы сбора. Стоит отметить, что пеня будет начисляться за каждый месяц. А если сумма налога, например, с продажи квартиры, составляет 60 тысяч рублей, то уже через месяц просрочки эта она превратиться в 63 тысячи, через два – в 66 тысяч и так далее.
Если доход в декларации был ужат в надежде сэкономить, то штраф начислят в размере 20% от неуплаченной суммы налога.
Заплатить НДФЛ нужно до 16 июля 2017 года по месту собственной регистрации.
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