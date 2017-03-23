Как можно подать декларацию?

Для начала вам необходимо зайти на сайт налоговой службы. В разделе для физических лиц вы найдете образец, как можно заполнить декларацию от руки. Тут же содержится электронная форма этого документа.

Программа самостоятельно сформирует декларацию на бланках необходимой формы, готовую для подачи в на­логовый орган. Также существует множество компаний, которые специализируются на составлении подобной отчетности. Стоимость их услуг стартует от 300 рублей.

Далее у вас есть три варианта. Заполненную декларацию можно отнести в налоговую лично. Если в документе есть неточности специалист укажет вам на это в день обращения.

Второй вариант – выслать бумаги заказным письмом. Кстати, если вы отправляете ценное письмо с описью вложения и уведомления о вручении, то датой представления в этом случае считается дата почтового отправления, проставленная на копии описи вложения.

Последний вариант – отправить декларацию через интернет. Это возможно всем налогоплательщикам, у которых есть личный кабинет.

Уточняющие вопросы можно задать по телефону: 8-800-222-22-22.