Вы хотите помочь внуку?

Этот вид мошенничества уже известен несколько лет, но не теряет своей актуальности. Его смысл заключается в том, что вам звонит брат, сын (любой родственник) и говорит, что с ним случилась беда.

Это может быть ДТП, в котором он сбил человека, драка с летальным исходом, любая другая история, которая приводит в шок абонента. Причем разговор длится очень короткое время. Далее трубку берет уже лже-сотрудник правоохранительных органов и говорит, что вы можете "решить вопрос". Достаточно лишь перевести деньги, и вашего родственника отпустят. Люди, находясь в стрессовом состоянии, переводят все, что у них есть. Некоторые даже берут в долг.

Совет полиции: за короткое время сложно распознать, с кем именно вы разговариваете. Попросите снова дать трубку вашему внуку. Постарайтесь уточнить детали, которые посторонний человек знать не может, прислушайтесь внимательно к голосу. Если этого сделать не удалось или остались сомнения, прервите разговор и перезвоните родственнику на его номер телефона, а не на тот, с которого вам только что позвонили.