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Какими способами мошенники крадут деньги с карт у жителей Алтайского края?

, ИА "Амител"
Каждый раз они придумывают все новые и новые схемы обмана


Количество фактов мошенничества и случаев хищения денег с банковских карт выросло в Алтайском крае за 2016 год на 30%. Только в Барнауле было совершено 839 случаев мошенничества и 438 краж с банковских карт. На какие "удочки" чаще всего попадаются жители нашего региона, 23 марта рассказали сотрудники полиции в ходе пресс-конференции "Профилактика преступлений, совершаемых в сети интернет и посредством телефонной связи и банковских карт". Портал Amic.ru публикует самые распространенные схемы мошенничества.

1
Вы хотите помочь внуку?

Этот вид мошенничества уже известен несколько лет, но не теряет своей актуальности. Его смысл заключается в том, что вам звонит брат, сын (любой родственник) и говорит, что с ним случилась беда.

Это может быть ДТП, в котором он сбил человека, драка с летальным исходом, любая другая история, которая приводит в шок абонента. Причем разговор длится очень короткое время. Далее трубку берет уже лже-сотрудник правоохранительных органов и говорит, что вы можете "решить вопрос". Достаточно лишь перевести деньги, и вашего родственника отпустят. Люди, находясь в стрессовом состоянии, переводят все, что у них есть. Некоторые даже берут в долг.

Совет полиции: за короткое время сложно распознать, с кем именно вы разговариваете. Попросите снова дать трубку вашему внуку. Постарайтесь уточнить детали, которые посторонний человек знать не может, прислушайтесь внимательно к голосу. Если этого сделать не удалось или остались сомнения, прервите разговор и перезвоните родственнику на его номер телефона, а не на тот, с которого вам только что позвонили.

2
Вы знаете, что вашу карту хотели взломать?

На мобильный телефон приходит сообщение, что ваша карта заблокирована, либо информация о некорректном списании средств и просьбой перезвонить на указанный номер. Абонент звонит и попадает в "службу финансового контроля". Человек объясняет ситуацию, и лже-оператор сообщает, что действительно была попытка списания денежных средств, но они заподозрили неладное и заблокировали карту или "заморозили" деньги. Чтобы вернуть их назад, клиента отправляют в банк. Там обманным путем его вынуждают привязать чужой номер к мобильному банку или выясняют три цифры на обратной стороне карты. После чего деньги на самом деле исчезают с расчетного счета.

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Совет полиции: сотрудники банка никогда не запрашивают логин и пароль для доступа в ваш личный кабинет/счет/электронный кошелек и не могут спрашивать три заветные цифры на обратной стороне карты. Никогда не сообщайте эти персональные данные. Вы в любой момент можете прервать разговор и тут же перезвонить на горячую линию вашего банка, номер телефона которой указан на карте. Зачастую преступники звонят с мобильного номера, в котором присутствует комбинация цифр 900. Знайте, что это уловка.

3
Вы диван продаете?

Все активнее преступники осваивают такие сайты, как Avito и Drom. Если вы разместили объявление о продаже мебели, автомобиля, шубы, квартиры или чего-то еще, вы автоматически попадаете в зону риска.

Представляясь покупателем, мошенники рассказывают историю о том, что ваш товар для них очень интересен, но в ближайшие дни приехать к вам лично по какой-то очень важной причине они не могут. Но они предлагают внести предоплату и просят назвать ваш номер карты. А далее, как в случае №2, пытаются выведать либо цифры на обратной стороне карты, либо подключиться к вашему банковскому онлайн-кабинету.

Совет полиции: то, что клиент готов отдать деньги, не оценив покупку лично, должно насторожить. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни в коем случае не нужно идти к банкомату или сообщать персональные данные.

4
Автомобиль хороший! А вы можете внести предоплату?

Набирает в Алтайском крае популярность такой вид мошенничества, как продажа несуществующих товаров по привлекательной цене. На вышеупомянутых сайтах выставляют на продажу, например, машину.

Продается она в одном из районов Алтайского края. Естественно, день в день клиент не может приехать, чтобы посмотреть автомобиль. Тогда "хозяин" предлагает внести предоплату и обещает не продавать авто. Обычно размер задатка составляет 5-10 тысяч рублей. После перевода денег объявление исчезает с сайта, а на звонки уже никто не отвечает.

Совет полиции: не переводите деньги таким способом. Вы добровольно отдаете ваши кровно заработанные, а вернуть назад их будет довольно сложно. 

5
А вы можете закинуть денег на телефон?
Трудоустройство на работу уже закончилось для некоторых жителей Алтайского края печальными историями. По пути на собеседование будущий работодатель просит заехать в магазин и купить, например, бутылку коньяка. Желая получить работу с хорошей зарплатой, люди соглашаются. После поступает еще один звонок, и директор просит закинуть ему денег на телефон. Все затраты он обещает компенсировать на собеседовании. И кажется, работа у вас в кармане, но по указанному адресу никакого собеседования нет. В итоге с горя остается только выпить дорогого коньяка, а завтра начинать новые поиски работы.

Совет полиции: не стоит быть слишком доверчивыми. Первая встреча с будущим директором не может начинаться с просьбы пополнить счет на телефоне или закинуть деньги на карту. Если вас просят об этом, не соглашайтесь на такие условия.
 
6
Что важно знать, чтобы избежать кражи с банковской карты?

Есть в Алтайском крае и случаи, когда деньги списывают с банковских карт без участия их владельцев. Это происходит при попадании в телефон программы-вируса. Что избежать такой кражи:

- установите на мобильный телефон антивирус, чтобы устройство постоянно проверялось на наличие вирусов;

– не скачивайте приложения, которые требуют доступа к вашим sms-сообщениям;

– откажитесь от настроек в телефоне, которые дублируют sms с кодами и паролями в электронные хранилища, а также в ваши личные кабинеты у операторов сотовой связи;

– всегда перепроверяйте перед и после каких-либо ваших действий историю денежных операций в личном кабинете электронного кошелька и не оплачивайте счета, выставленные посторонними лицами, вне зависимости от тех требований, которые предъявляют вам мошенники;

– не переходите по ссылкам, которые присылают вам люди, которые якобы заинтересовались вашим объявлением. 

7
Что делать, если все же попался на удочку мошенников?

В первую очередь позвоните в банк с просьбой заблокировать ваш расчетный счет. Далее необходимо обратиться в полицию и рассказать, что именно произошло. Сделать это необходимо как можно скорее.

Помните: деньги, перечисленные мошенникам, банк может вам и вернуть, но каждый случай рассматривается индивидуально. Лучше изначально придерживаться простых рекомендаций и быть бдительными, так как любое преступление легче предотвратить, чем раскрыть.

 


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