Неустойчивая погода ожидается в Алтайском крае на выходных и начале следующей недели, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

В субботу с прохождением холодного фронта на всей территории региона пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. А в воскресенье установится малооблачная, преимущественно без осадков, спокойная погода, которая в утренние часы в западных районах будет способствовать образованию изморози и тумана. В понедельник на районы Алтайского края начнет оказывать влияние северный циклон. С ним возобновятся осадки, временами усилится ветер.

Столбики термометров в период с 25 по 27 марта ночью покажут 0…-10 градусов, днем воздух прогреется до +1…+8. Такие колебания температур будут способствовать образованию гололедицы на дорогах, а также отложению мокрого снега на ветках деревьях и проводах.