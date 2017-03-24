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И снег, и дождь: какая погода будет в Алтайском крае на выходных?

, ИА "Амител"
Синоптики призывают водителей к повышенному вниманию из-за возможного гололеда на дорогах


Неустойчивая погода ожидается в Алтайском крае на выходных и начале следующей недели, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

В субботу с прохождением холодного фронта на всей территории региона пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. А в воскресенье установится малооблачная, преимущественно без осадков, спокойная погода, которая в утренние часы в западных районах будет способствовать образованию изморози и тумана. В понедельник на районы Алтайского края начнет оказывать влияние северный циклон. С ним возобновятся осадки, временами усилится ветер.

Столбики термометров в период с 25 по 27 марта ночью покажут 0…-10 градусов, днем воздух прогреется до +1…+8. Такие колебания температур будут способствовать образованию гололедицы на дорогах, а также отложению мокрого снега на ветках деревьях и проводах.


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