Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит 23 марта в самом центре Киева. Полиция по факту его гибели возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Все, что на данный момент известно об этом резонансном преступлении, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Денис Вороненков был убит возле входа в отель "Премьер-палас", в тот момент, когда выходил из здания. Безопасность экс-депутата обеспечивала одна из спецслужб Украины. Однако охранник не успел предотвратить нападение. Неизвестный в балаклаве несколько раз выстрелил из пистолета ТТ в Вороненкова.
Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником бывшего народного избранника. Человек, охранявший Вороненкова, получил ранение в живот, но успел ранить нападавшего в голову, грудь и ногу.
Бывший парламентарий получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот. Он скончался на месте преступления. Охранник и нападавший были доставлены в больницу. Позже киллер скончался в медицинском учреждении во время операции. При себе у него были документы сотрудника правоохранительных органов.
Украинские правоохранители считают, что убийство носит заказной характер. Они рассматривают версию причастности России к убийству Вороненкова как основную. Она связана с делом экс-президента Украины Виктора Януковича, по которому бывший депутат проходил свидетелем.
"Учитывая личность погибшего, как одну из первоочередных версий мы рассматриваем действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили в Украине", — сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко.
Вторая версия связана с контрабандой в РФ. Генпрокурор Украины Юрий Луценко напомнил, что убитый работал в службе по борьбе с наркотиками и контрабандой в РФ.
Следователи сейчас допрашивают жену убитого экс-депутата Госдумы РФ, ей и бывшему российскому парламентарию Илье Пономареву будет предоставлена охрана. Последний, по словам Луценко, в четверг должен был встречаться с Вороненковым.
Денис Вороненков был депутатом Госдумы VI созыва от партии КПРФ. Вороненков входил в комитет по безопасности и противодействию коррупции парламента.
Но еще в декабре 2014 года Следственный комитет (СК) РФ направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы. В апреле 2015 года СК отправил в Генпрокуратуру документы о привлечении Вороненкова к ответственности в качестве обвиняемого.
Осенью 2016 года он эмигрировал на Украину и вскоре получил там гражданство.
15 февраля 2017 года было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ ("Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и объявлении его в российский федеральный розыск. С 27 февраля 2017 года Вороненков объявлен в международный розыск по обвинению в организации крупного мошенничества.
Басманный суд Москвы 3 марта санкционировал заочный арест Вороненкова. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что когда СКР получит подтверждение смерти Вороненкова, дело против него в России будет прекращено.
Комментарии
Ну судя по озвученным версиям они никогда не установят правду. Причем не обязательно потому что тупые. Может и потому, что знают правду
Человек с трибуны обличает фашизм на Украине и убегает на Украину. Как он такие деньги с таким интеллектом заработал? Похоже, что размер денег и размер интеллекта ни всегда связан. Ну беги ты в США или в Европу, может и выдадут, но хоть не замочат
Максакову жалко, она его так любила
- гость - 24 марта 2017 г. 13:56
Любовь зла...
про следствие и проверку версий смешно получилось
да, у максаковой судьба... крошечка сын остался , годика еще нет, а второй еще даже не родился. Вот кого жалко.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. "пока он находится в реанимации, состояние тяжелое" на разных видео заметно,как " охранник" лежал лежал,а потом бодрячком сам! поскакал к скорой.Не ну может такое быть в момент аффекта,но после возлежаний и ранения в тулово никакой врач не позволит вставать и шевелиться,сначала капельницу воткнут и на носилках в машину.
далее : получив плюху в тулово из ТТ он положил четыре? пули в убийцу депутата,который явно не стоял на месте,причём в голову и другие важные места.Ну никак не срастается. вороненков этот вообще не та птица и не та ситуация,чтобы в киеве при нём состояла охрана,он крысёнок рейдерский и ничего особенного прокуратуре сообщить не мог,где он и где янукович,они нигде не пересекались,да и какой-то там ранее сбежавший говноед пономарев,- подсуетился попиариться,что вороненков к нему на встречу шёл,ну типо штоб ему охрану дали,и он ,какой важный хрен бумажный.
Ещё: весь театр - это центр киева,престижная гостиница.при таких обязательно в наружке прогуливаются полицейские в форме,чисто пугалами от всякой мелкокриминальной перхоти.Однако,трупики и полутрупики там валялись и ползали без всяких ограждающих лент,оцепления и прочего ,любой желающий снимал на камеры и фотики все детали. "охранник" ,а на самом деле,-ликвидатор киллера ждал указаний,так как вроде всё сделал,но стрелок сразу не умер,видно,как он шевелится,живучий оказался,или под наркотой.В это время сбушники работали схему,так как не всё пошло по плану. потом прошла команда - увозите. "охранника",самого важного вроде свидетеля,поднимают и сопровождают до " скорой" не врачи и полицейские,пока стрелок так и дёргается на земле,хотя его необходимо немедленно реанимировать в интересах следствия.
Ну а суммируя - ничего нового, денег дали много,но их расписали по карманам,наняв подешевле исполнителей,вот и вышел конфуз.Недаром говорят,что дураку стеклянный ... не надолго.
Будь я на месте агента российских спецслужб,я б сначала охранника с оружием завалил,а потом уж предателя этого.
- гость - 24 марта 2017 г. 14:25 Будь я на месте агента российских спецслужб,я б сначала охранника с оружием завалил,а потом уж предателя этого.
Я думаю и стрелял бы не из ТТ, а из винтовки с оптикой с крыши в 1 км от места убийства
"Полиция по факту его гибели возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Это украинское уголовное законодательство такое кривое (что вряд ли) или опять журналисты "свои" статьи придумывают? Убийство не может быть не умышленным...
Собаке-собачья смерть!
- гость - 24 марта 2017 г. 14:49 может. например убийство по неосторожности, т.е. без умысла.