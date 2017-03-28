Один из самых ожидаемых фильмов этой весны — "Призрак в доспехах" — выходит в российский прокат 30 марта. Главную роль в картине исполнила Скарлетт Йоханссон, которая появляется на экране в полупрозрачном комбинезоне. Рассказываем, что за фильм "Призрак в доспехах" и почему на него стоит идти?
Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера. Главную роль этого робота Мотоко Кусанаги играет Скарлетт Йоханссон, которая появляется на экране в откровенном прозрачном комбинезоне. Он позволяет ей оставаться невидимым. У картины очень много поклонников. Дело в том, что "Призрак в доспехах" — культовый комикс-манга Масамунэ Сиро, появившийся в 1991 году. По его мотивам в Японии было снято несколько фильмов и сериалов. Наконец-то Голливуд решил снять свою версию этого комикса.
В 2008 году Стивен Спилберг приобрел права на создание киноадаптации оригинальной манги. Позже стало известно, что продюсерами выступят Ави Арад, Ари Арад и Стивен Пол, а написать сценарий наняли Джейми Мосс.
Изначально главную роль должна была исполнить Марго Роби. 16 октября 2014 года было объявлено, что DreamWorks предложила 10 миллионов долларов Йоханссон за главную роль после того как переговоры с Марго Робби не увенчались успехом, так как она предпочла сняться в фильме "Отряд самоубийц". Помимо Йоханссон в ленте огромное количество звезд. Например наставника Мотоко Кусанаги играет выдающийся японский режиссер Такеши Китано. Также в ленте в роли главного злодея можно увидеть Майкла Питта.
В западном обществе поднялось немалое возмущение относительно того факта, что играть главную героиню азиатского происхождения пригласили актрису с европейской внешностью.
В ответ на подобные заявления продюсер Стивен Пол в своем интервью заявил, что видит мир "Призрака в доспехах" интернациональным, что привело к огромному национальному разнообразию каста фильма; в нём представлены актёры самых разных национальностей; от белых и азиатов до чёрных.
Японские зрители наоборот, в общем были довольны выбором Йоханссон в роли Кусанаги и удивились негативной реакции на западе, считая, что там слишком много уделяют внешности героев и даже усмотрели в этой истории целенаправленную травлю, развёрнутую против молодой актрисы.
Комментарии