Кто в ролях?

Изначально главную роль должна была исполнить Марго Роби. 16 октября 2014 года было объявлено, что DreamWorks предложила 10 миллионов долларов Йоханссон за главную роль после того как переговоры с Марго Робби не увенчались успехом, так как она предпочла сняться в фильме "Отряд самоубийц". Помимо Йоханссон в ленте огромное количество звезд. Например наставника Мотоко Кусанаги играет выдающийся японский режиссер Такеши Китано. Также в ленте в роли главного злодея можно увидеть Майкла Питта.

В западном обществе поднялось немалое возмущение относительно того факта, что играть главную героиню азиатского происхождения пригласили актрису с европейской внешностью.

В ответ на подобные заявления продюсер Стивен Пол в своем интервью заявил, что видит мир "Призрака в доспехах" интернациональным, что привело к огромному национальному разнообразию каста фильма; в нём представлены актёры самых разных национальностей; от белых и азиатов до чёрных.

Японские зрители наоборот, в общем были довольны выбором Йоханссон в роли Кусанаги и удивились негативной реакции на западе, считая, что там слишком много уделяют внешности героев и даже усмотрели в этой истории целенаправленную травлю, развёрнутую против молодой актрисы.