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Что такое реакция Манту и как на Алтае выявляют детский туберкулез?

, ИА "Амител"
Проба Манту является безвредной для здоровых детей и подростков и для детей с различными соматическими заболеваниями


Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила предоставить родителям альтернативные варианты проверки детей на туберкулез. Почему вокруг реакции Манту разгорелись жаркие споры и какие другие способы проверки существуют сегодня в Алтайском крае, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Есть ли прививки от туберкулеза?
Да. Детям еще в роддоме делают прививку БЦЖ — это вакцина, в состав которой входит ослабленная туберкулезная палочка бычьего типа. После прививки формируется иммунитет, который защищает от заболевания туберкулезом при случайном попадании в организм как бычьей, так и человеческой микобактерии.
2
Что такое реакция Манту и зачем она нужна?
Реакция Манту, или "пуговка", позволяет определить наличие в организме туберкулезной инфекции. Эта проба не считается прививкой, хотя и занимает значимое место в прививочном календаре.


Манту практически безболезненна. Внутрикожно вводится раствор туберкулин, разбавленный до необходимой концентрации. Он представляет смесь фильтратов убитых культур микобактерий туберкулеза "человеческого" и "бычьего" видов.

В случае характерной кожной реакции Манту позволяет выявить туберкулез на самых ранних стадиях заболевания. Кстати, аллергические туберкулиновые реакции наиболее ярко выражены именно в начальный период туберкулезного процесса. На этот момент очаги в органах еще не успели сформироваться или так малы, что рентгеновский снимок не показывает никаких изменений. ВОЗ считает именно реакцию Манту наиболее эффективным средством для выявления туберкулеза.
3
Как часто детей проверяют на наличие туберкулезной инфекции?

Детям с 12-месячного возраста и до 7 лет делают пробу Манту. С 8 до 17 лет включительно проводят диаскинтест. Подросткам с 15 до 17 лет дополнительно необходимо проходить флюорографическое обследование.

"Пробы берутся ежегодно, так как по размеру папулы мы можем выяснить то состояние, когда ребенок готов заболеть туберкулезом. У него микобактерии начинают усиленно размножаться, больше появляется антител, которые борются с туберкулезом и проба становится более выраженной. Когда она становится очень или резко выраженной, это сигнал, что ребенку нужно помочь не заболеть", – сообщила порталу Amic.ru главный детский фтизиатр Алтайского края Ирина Каманина.

Собеседница агентства отметила, что в Алтайском крае ситуация по детскому туберкулезу довольно напряженная. И для родителей важно успеть выявить состояние, когда ребенок готов заболеть туберкулезом. В это время проводится профилактическое лечение, необходимо правильное питание, закаливание, регулярные прогулки на свежем воздухе, занятия спортом. Эти меры в совокупности позволяют снизить риск заболевания туберкулезом в 7-10 раз.

4
Какие существуют альтернативные методы выявления туберкулеза?
Главный детский фтизиатр региона сообщила, что альтернативой Манту является диаскинтест. Он представляет внутрикожный диагностический тест, во время которого используются комбинации синтетических белков, характерных только для возбудителей туберкулеза. Диаскинтест имеет высокую чувствительность и позволяет судить о наличии заболевания.


Через 2-3 месяца обследование на наличие туберкулезной палочки станет возможно с помощью T-SPOT.TB, когда будут закуплены необходимые для этого реактивы. В России они не производятся. Для проведения T-SPOT.TB производится забор крови из вены. Он позволяет рассмотреть как скрытую, так и активную фазу туберкулеза с помощью подсчета Т-клеток, которые активируются бактерией туберкулеза. При получении отрицательных анализов считается, что ребенок здоров, у него нет активной фазы. Но это обследование можно будет пройти только платно. Его стоимость составит порядка 6,5-8 тысяч рублей.
"Отмечу, что ВОЗ не рекомендуется выявление туберкулеза у детей методом ПЦР, ИФА, так как их чувствительность к нему низкая. Принимать их с целью скрининга не имеет смысла", – добавила Ирина Каманина.

 


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    Комментарии

    28.03.2017 14:28
    - гость -

    раз уж Ирина Каманина ссылается на ВОЗ, добавим свои 5 копеек: "Весьма категоричную позицию они [эксперты ВОЗ] занимают и в отношении профилактической флюорографии как массового обследования на туберкулез, даже при использовании полноформатной рентгеновской пленки. Более того, они категорически отрицают целесообразность проведения рентгенографии у всех лиц с отрицательной туберкулиновой внутрикожной пробой." Гигиенические требования по ограничению доз облучения детей при рентгенологических исследованиях. Методические рекомендации

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