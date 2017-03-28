Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила предоставить родителям альтернативные варианты проверки детей на туберкулез. Почему вокруг реакции Манту разгорелись жаркие споры и какие другие способы проверки существуют сегодня в Алтайском крае, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Манту практически безболезненна. Внутрикожно вводится раствор туберкулин, разбавленный до необходимой концентрации. Он представляет смесь фильтратов убитых культур микобактерий туберкулеза "человеческого" и "бычьего" видов.
В случае характерной кожной реакции Манту позволяет выявить туберкулез на самых ранних стадиях заболевания. Кстати, аллергические туберкулиновые реакции наиболее ярко выражены именно в начальный период туберкулезного процесса. На этот момент очаги в органах еще не успели сформироваться или так малы, что рентгеновский снимок не показывает никаких изменений. ВОЗ считает именно реакцию Манту наиболее эффективным средством для выявления туберкулеза.
Детям с 12-месячного возраста и до 7 лет делают пробу Манту. С 8 до 17 лет включительно проводят диаскинтест. Подросткам с 15 до 17 лет дополнительно необходимо проходить флюорографическое обследование.
"Пробы берутся ежегодно, так как по размеру папулы мы можем выяснить то состояние, когда ребенок готов заболеть туберкулезом. У него микобактерии начинают усиленно размножаться, больше появляется антител, которые борются с туберкулезом и проба становится более выраженной. Когда она становится очень или резко выраженной, это сигнал, что ребенку нужно помочь не заболеть", – сообщила порталу Amic.ru главный детский фтизиатр Алтайского края Ирина Каманина.
Собеседница агентства отметила, что в Алтайском крае ситуация по детскому туберкулезу довольно напряженная. И для родителей важно успеть выявить состояние, когда ребенок готов заболеть туберкулезом. В это время проводится профилактическое лечение, необходимо правильное питание, закаливание, регулярные прогулки на свежем воздухе, занятия спортом. Эти меры в совокупности позволяют снизить риск заболевания туберкулезом в 7-10 раз.
Через 2-3 месяца обследование на наличие туберкулезной палочки станет возможно с помощью T-SPOT.TB, когда будут закуплены необходимые для этого реактивы. В России они не производятся. Для проведения T-SPOT.TB производится забор крови из вены. Он позволяет рассмотреть как скрытую, так и активную фазу туберкулеза с помощью подсчета Т-клеток, которые активируются бактерией туберкулеза. При получении отрицательных анализов считается, что ребенок здоров, у него нет активной фазы. Но это обследование можно будет пройти только платно. Его стоимость составит порядка 6,5-8 тысяч рублей.
Комментарии
раз уж Ирина Каманина ссылается на ВОЗ, добавим свои 5 копеек: "Весьма категоричную позицию они [эксперты ВОЗ] занимают и в отношении профилактической флюорографии как массового обследования на туберкулез, даже при использовании полноформатной рентгеновской пленки. Более того, они категорически отрицают целесообразность проведения рентгенографии у всех лиц с отрицательной туберкулиновой внутрикожной пробой." Гигиенические требования по ограничению доз облучения детей при рентгенологических исследованиях. Методические рекомендации