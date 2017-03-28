Как часто детей проверяют на наличие туберкулезной инфекции?

Детям с 12-месячного возраста и до 7 лет делают пробу Манту. С 8 до 17 лет включительно проводят диаскинтест. Подросткам с 15 до 17 лет дополнительно необходимо проходить флюорографическое обследование.

"Пробы берутся ежегодно, так как по размеру папулы мы можем выяснить то состояние, когда ребенок готов заболеть туберкулезом. У него микобактерии начинают усиленно размножаться, больше появляется антител, которые борются с туберкулезом и проба становится более выраженной. Когда она становится очень или резко выраженной, это сигнал, что ребенку нужно помочь не заболеть", – сообщила порталу Amic.ru главный детский фтизиатр Алтайского края Ирина Каманина.

Собеседница агентства отметила, что в Алтайском крае ситуация по детскому туберкулезу довольно напряженная. И для родителей важно успеть выявить состояние, когда ребенок готов заболеть туберкулезом. В это время проводится профилактическое лечение, необходимо правильное питание, закаливание, регулярные прогулки на свежем воздухе, занятия спортом. Эти меры в совокупности позволяют снизить риск заболевания туберкулезом в 7-10 раз.