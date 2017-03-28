О чем мультфильм "Босс-молокосос"?

Если говорить очень просто, то картина рассказывает о ревности первого ребенка ко второму. В семье появляется младший сын, и первенец Тим начинает считать его своим конкурентом и пытается показать родителям, что малыш не так хорош и безобиден, как кажется со стороны. Но на этой идее сценаристы не останавливаются. Младенец и вправду оказывается весьма непрост – он тайный агент некой фирмы BabyCorp, чья специализация — производство детей. Он должен остановить Фрэнсиса Фрэнсиса — директора корпорации PuppyCo, пытающегося вывести породу "вечного щенка" и подчинить ему любовь всего мира.

Сначала мальчики не ладят, но, узнав правду, старший брат начинает помогать младшему, а заканчивается все тем, что, когда мир оказывается спасен и загадочный юный тайный агент пропадает, Тим понимает, что соскучился и в качестве вознаграждения получает уже настоящего младшего брата. Весь сюжет мы рассказывать не будем, просто скажем, что и на этом дело не заканчивается.