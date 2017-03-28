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Стоит ли вести на мультфильм "Босс-молокосос" детей и о чем эта картина?

, ИА "Амител"
Что не понравилось зрителям в анимационной ленте "Босс-молокосос"?


На большой экран 23 марта вышла новая мультипликационная комедия "Босс-молокосос". Несмотря на то, что жанр заявлен как семейный, эта картина вызвала довольно неоднозначные отзывы. Что так удивило зрителей и стоит ли новый мультфильм показывать детям, разбирался корреспондент Amic.ru.

1
О чем мультфильм "Босс-молокосос"?

Если говорить очень просто, то картина рассказывает о ревности первого ребенка ко второму. В семье появляется младший сын, и первенец Тим начинает считать его своим конкурентом и пытается показать родителям, что малыш не так хорош и безобиден, как кажется со стороны. Но на этой идее сценаристы не останавливаются. Младенец и вправду оказывается весьма непрост – он тайный агент некой фирмы BabyCorp, чья специализация — производство детей. Он должен остановить Фрэнсиса Фрэнсиса — директора корпорации PuppyCo, пытающегося вывести породу "вечного щенка" и подчинить ему любовь всего мира.

Сначала мальчики не ладят, но, узнав правду, старший брат начинает помогать младшему, а заканчивается все тем, что, когда мир оказывается спасен и загадочный юный тайный агент пропадает, Тим понимает, что соскучился и в качестве вознаграждения получает уже настоящего младшего брата. Весь сюжет мы рассказывать не будем, просто скажем, что и на этом дело не заканчивается.

2
Кто работал над мультфильмом?
Режиссером картины стал Том МакГрат, известный зрителям по таким работам, как "Мегамозг" и "Мадагаскар". Роли в мультфильме на языке оригинала озвучили Алек Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу и Тоби Магуайр. В русском дубляже за босса-малыша говорил Федор Бондарчук.
3
Что так не понравилось зрителям и стоит ли показывать мультфильм детям?
Детей обязательно стоит вести на мультфильм. Ничего страшного тут им не покажут. История с нелюбовью старшего брата к младшему также заканчивается благополучно. Судя по отзывам, людям не очень понравился сценарий, который показался нелогичным, так как на некоторые задаваемые вопросы, например, откуда берутся дети, создатели фильма так и не дают ответ. Кроме того, зрителям оказалось не ясно, для кого "Босс-молокосос" был снят: для детей или взрослых, так как шутки  вроде как будут непонятны ни первым, ни вторым.
    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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