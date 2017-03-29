Как все-таки записать ребенка в детский сад?

После того, как вы благополучно получите логин и пароль для сайта госуслуг, вы можете там же встать в очередь в детский сад.

Либо это можно сделать на региональном портале образовательных услуг. Для этого вам понадобится тот же логин и пароль. Кстати, планируется, что на будущий 2018-19 учебный год все школы края будут принимать заявления (в том числе запись в первый класс, перевод в другую школу) в электронной форме с данного портала. Позже станет доступна и электронная запись в профессиональные учреждения.

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Те, кто желает записать ребенка в детский сад лично, могут по-прежнему сделать это в комитете по образованию вашего муниципального образования.