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Какие изменения произошли в Алтайском крае при записи в детский сад?

, ИА "Амител"
Встать в очередь в детский сад можно как через интернет, так и лично


Записать ребенка в детский сад в Алтайском крае по-прежнему можно через интернет, но теперь для этого хотя бы одному из родителей необходимо предварительно зарегистрироваться на портале госуслуг, информирует региональное министерство образования и науки. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как зарегистрироваться на портале госуслуг?

Для регистрации необходимо ввести личные данные заявителя. После того, как они пройдут автоматическую проверку, нужно подтвердить запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого можно:

- получить код подтверждения личности по почте;

- воспользоваться усиленной квалифицированной электронной подписью;

- обратиться в Центр обслуживания пользователей ЕСИА. Узнать адреса и режим работы Центров обслуживания пользователей ЕСИА, осуществляющих подтверждение личности, можно тут.

 

2
Как все-таки записать ребенка в детский сад?

После того, как вы благополучно получите логин и пароль для сайта госуслуг, вы можете там же встать в очередь в детский сад.

Либо это можно сделать на региональном портале образовательных услуг. Для этого вам понадобится тот же логин и пароль. Кстати, планируется, что на будущий 2018-19 учебный год все школы края будут принимать заявления (в том числе запись в первый класс, перевод в другую школу) в электронной форме с данного портала. Позже станет доступна и электронная запись в профессиональные учреждения.

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Те, кто желает записать ребенка в детский сад лично, могут по-прежнему сделать это в комитете по образованию вашего муниципального образования.

3
Как проверить свою очередь?
Это можно сделать на региональном образовательном портале. Для этого достаточно будет ввести номер вашего заявления или по номеру свидетельства о рождении ребенка.

 

 


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