Записать ребенка в детский сад в Алтайском крае по-прежнему можно через интернет, но теперь для этого хотя бы одному из родителей необходимо предварительно зарегистрироваться на портале госуслуг, информирует региональное министерство образования и науки. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".
Для регистрации необходимо ввести личные данные заявителя. После того, как они пройдут автоматическую проверку, нужно подтвердить запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого можно:
- получить код подтверждения личности по почте;
- воспользоваться усиленной квалифицированной электронной подписью;
- обратиться в Центр обслуживания пользователей ЕСИА. Узнать адреса и режим работы Центров обслуживания пользователей ЕСИА, осуществляющих подтверждение личности, можно тут.
После того, как вы благополучно получите логин и пароль для сайта госуслуг, вы можете там же встать в очередь в детский сад.
Либо это можно сделать на региональном портале образовательных услуг. Для этого вам понадобится тот же логин и пароль. Кстати, планируется, что на будущий 2018-19 учебный год все школы края будут принимать заявления (в том числе запись в первый класс, перевод в другую школу) в электронной форме с данного портала. Позже станет доступна и электронная запись в профессиональные учреждения.
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Те, кто желает записать ребенка в детский сад лично, могут по-прежнему сделать это в комитете по образованию вашего муниципального образования.
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