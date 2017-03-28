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Про что клип "Тает лед" группы "Грибы" и как посмеялся над ним Иван Ургант?

, ИА "Амител"
Кто такие "Грибы" и о чем они поют?


Не так давно в программе "Вечерний Ургант" появилась пародия на вышедший недавно клип "Тает лед" группы "Грибы". За несколько дней видео набрало больше 5 млн просмотров, а клип команды – более 25 млн. Если вы не понимаете, о чем идет речь, то советуем почитать нашу рубрику "Вопрос-ответ".

1
Кто такие "Грибы", о чем их клип и песня "Тает лед"

Эта команда появилась в 2016 году в Киеве и очень быстро стала популярной. Работают музыканты в стилях хип-хоп и хаус, отличительной их чертой является то, что они отказываются от любых контактов с прессой и сохраняют анонимность, скрываясь в клипах под масками,  балаклавами, панамами и прочим.

Во всех видеоклипах группы есть небольшие комедийные сценки — скетчи, которые исполняет Kyivstoner - видеоблогер Корреспондент Радужный.

Текст песни "Тает лед" не особенно замысловатый, он про любовь и двух людей, между которыми "тает лед".

2
Какую пародию снял Иван Ургант?
Новый клип группы "Грибы" в программе "Вечерний Ургант" превратили в музыкальный прогноз погоды, и фраза "тает лед" стала уже не метафоричной, а довольно жизненной. Какой город промокнет под дождем, предсказывал профессор, кандидат географических наук Александр Беляев. Кроме того, в видео поднимаются проблемы экологии и глобального потепления.
    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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