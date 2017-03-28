Не так давно в программе "Вечерний Ургант" появилась пародия на вышедший недавно клип "Тает лед" группы "Грибы". За несколько дней видео набрало больше 5 млн просмотров, а клип команды – более 25 млн. Если вы не понимаете, о чем идет речь, то советуем почитать нашу рубрику "Вопрос-ответ".
Эта команда появилась в 2016 году в Киеве и очень быстро стала популярной. Работают музыканты в стилях хип-хоп и хаус, отличительной их чертой является то, что они отказываются от любых контактов с прессой и сохраняют анонимность, скрываясь в клипах под масками, балаклавами, панамами и прочим.
Во всех видеоклипах группы есть небольшие комедийные сценки — скетчи, которые исполняет Kyivstoner - видеоблогер Корреспондент Радужный.
Текст песни "Тает лед" не особенно замысловатый, он про любовь и двух людей, между которыми "тает лед".
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