Кто такие "Грибы", о чем их клип и песня "Тает лед"

Эта команда появилась в 2016 году в Киеве и очень быстро стала популярной. Работают музыканты в стилях хип-хоп и хаус, отличительной их чертой является то, что они отказываются от любых контактов с прессой и сохраняют анонимность, скрываясь в клипах под масками, балаклавами, панамами и прочим.

Во всех видеоклипах группы есть небольшие комедийные сценки — скетчи, которые исполняет Kyivstoner - видеоблогер Корреспондент Радужный.

Текст песни "Тает лед" не особенно замысловатый, он про любовь и двух людей, между которыми "тает лед".