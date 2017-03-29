Юбилейная, 30-я церемония вручения премии "Ника" прошла 28 марта в Москве. Рассказываем, какие картины получили ключевые награды, а также почему некоторые российские деятели кино обращались со сцены к президенту страны Владимиру Путину.
Церемония вручения наград прошла в театре имени Моссовета. Ведущим церемонии традиционно стал режиссер Юлий Гусман. В номинации "Лучший фильм" на "Нику" претендовало шесть картин: "Дама пик" Павла Лунгина, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева, "Коллектор" Алексея Красовского, "Монах и бес" Николая Досталя, "Ученик" Кирилла Серебренникова, а также "Рай" Андрея Кончаловского.
В итоге именно черно-белая картина о Холокосте в Европе признана лучшим игровым фильмом 2016 года. "Рай" уже удостаивался в прошлом году "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале, а также претендовал от России на "Оскар" и "Золотой глобус".
Кроме того, Андрей Кончаловский получил "Нику" в номинации "Лучший режиссер". Также на это звание претендовали Николай Досталь, снявший фильм "Монах и бес", и Кирилл Серебренников со своим "Учеником". Юлия Высоцкая за роль в картине "Рай" признана лучшей актрисой, а Тимофей Трибунцев за "Монаха и беса" — лучшим актером.
За роли второго плана премию получили актер Борис Каморзин ("Монах и бес") и сразу две актрисы — Юлия Ауг ("Ученик") и Елена Коренева ("Ее звали Муму"). Отметим, что больше всего наград взяла лента Николая Досталя: у "Монаха и беса" сразу четыре статуэтки, в том числе за лучший сценарий для Юрия Арабова. Остальные призы в игровых номинациях достались исторической драме Алексея Мизгирева "Дуэлянт".
Российская академия кинематографических искусств "Ника", президентом которой является режиссер Андрей Кончаловский, традиционно считается оппозиционной "Золотому орлу", которую возглавляет брат Кончаловского — Никита Михалков. Поэтому многие лауреаты "Ники" не стеснялись произносить со сцены политические речи, некоторые из них были адресованы президенту страны Владимиру Путину.
Победитель в первой же номинации Виталий Манский, получивший статуэтку за лучшую документальную картину "В лучах солнца" о жизни в Северной Корее, задал тон церемонии. Он отметил, что русские не похожи на корейцев, так как сами "просрали" свою страну, поэтому мы значительно хуже.
Режиссер "Коллектора" Алексей Красовский также был откровенен. Он посетовал, что задержанных на митингах в России 26 марта намного больше, чем в зале Моссовета. Красовский сказал, что на митинг выходили школьники.
"Больше тысячи людей было задержано. Хотелось бы попросить вас использовать свою власть, чтобы изменить их жизнь", — обратился Красовский к гостям церемонии, которые встретили этот призыв криками "Браво!".
Лауреат "Ники" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" Юлия Ауг подчеркнула, что картина сделана без поддержки государства, а церемонию назвала митингом-протестом. Елена Коренева, которой досталась вторая статуэтка за женскую роль второго плана "Ее звали Муму", призвала обратить внимание на положение Сенцова, Сергея Мохнаткина и Олега Навального. Знаменитый сценарист Юрий Арабов, который получил очередную свою статуэтку за ленту "Монах и бес", призвал писать сценарии про узников митинга 26 марта.
Самым главным моментом церемонии была речь выдающегося режиссера Александра Сокурова, получавшего премию за "Честь и достоинство". Он сообщил, что ждет от президента Владимира Путина, с которым встречался несколько месяцев назад, решения судьбы Олега Сенцова, а также обратился к депутатам (с просьбой принять закон, запрещающий сотрудникам правоохранительных органов прикасаться к девушкам, которые участвуют в общественно-политических акциях). Также Сокуров пошутил, что его мама очень переживает, когда он спорит с членами правительства.
Музыкант Вася Обломов в ярко-белых кроссовках на сцене исполнил грустную песню "Я шагаю по Москве". Также в кроссовки, которые символизировали российские митинги, был обут режиссер Павел Бардин, получивший статуэтку за сериал "Салам Масква".
Комментарии
Совершенно солидарен с Сокуровым.Однако в закон насчёт касания,необходимо к девушкам добавить документальных режиссёров и операторов машинного доения.