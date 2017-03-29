Среда, 29 Март, 12:57

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,94
€ 61,81
Brent
$ 51,5
14°
Обь
32см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Великий пост – 2017
Вопрос дня



Как прошла церемония вручения премии "Ника" и о чем говорили победители?

, ИА "Амител"
Юбилейная, 30-я церемония прошла в Москве


Юбилейная, 30-я церемония вручения премии "Ника" прошла 28 марта в Москве. Рассказываем, какие картины получили ключевые награды, а также почему некоторые российские деятели кино обращались со сцены к президенту страны Владимиру Путину.

1
Какие фильмы выиграли?

Церемония вручения наград прошла в театре имени Моссовета. Ведущим церемонии традиционно стал режиссер Юлий Гусман. В номинации "Лучший фильм" на "Нику" претендовало шесть картин: "Дама пик" Павла Лунгина, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева, "Коллектор" Алексея Красовского, "Монах и бес" Николая Досталя, "Ученик" Кирилла Серебренникова, а также "Рай" Андрея Кончаловского.

В итоге именно черно-белая картина о Холокосте в Европе признана лучшим игровым фильмом 2016 года. "Рай" уже удостаивался в прошлом году "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале, а также претендовал от России на "Оскар" и "Золотой глобус".

Кроме того, Андрей Кончаловский получил "Нику" в номинации "Лучший режиссер". Также на это звание претендовали Николай Досталь, снявший фильм "Монах и бес", и Кирилл Серебренников со своим "Учеником". Юлия Высоцкая за роль в картине "Рай" признана лучшей актрисой, а Тимофей Трибунцев за "Монаха и беса" — лучшим актером.

За роли второго плана премию получили актер Борис Каморзин ("Монах и бес") и сразу две актрисы — Юлия Ауг ("Ученик") и Елена Коренева ("Ее звали Муму"). Отметим, что больше всего наград взяла лента Николая Досталя: у "Монаха и беса" сразу четыре статуэтки, в том числе за лучший сценарий для Юрия Арабова. Остальные призы в игровых номинациях достались исторической драме Алексея Мизгирева "Дуэлянт".

2
О чем говорили кинематографисты со сцены?

Российская академия кинематографических искусств "Ника", президентом которой является режиссер Андрей Кончаловский, традиционно считается оппозиционной "Золотому орлу", которую возглавляет брат Кончаловского — Никита Михалков. Поэтому многие лауреаты "Ники" не стеснялись произносить со сцены политические речи, некоторые из них были адресованы президенту страны Владимиру Путину.

Победитель в первой же номинации Виталий Манский, получивший статуэтку за лучшую документальную картину "В лучах солнца" о жизни в Северной Корее, задал тон церемонии. Он отметил, что русские не похожи на корейцев, так как сами "просрали" свою страну, поэтому мы значительно хуже.

Режиссер "Коллектора" Алексей Красовский также был откровенен. Он посетовал, что задержанных на митингах в России 26 марта намного больше, чем в зале Моссовета. Красовский сказал, что на митинг выходили школьники.

"Больше тысячи людей было задержано. Хотелось бы попросить вас использовать свою власть, чтобы изменить их жизнь", — обратился Красовский к гостям церемонии, которые встретили этот призыв криками "Браво!".

Лауреат "Ники" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" Юлия Ауг подчеркнула, что картина сделана без поддержки государства, а церемонию назвала митингом-протестом. Елена Коренева, которой досталась вторая статуэтка за женскую роль второго плана "Ее звали Муму", призвала обратить внимание на положение Сенцова, Сергея Мохнаткина и Олега Навального. Знаменитый сценарист Юрий Арабов, который получил очередную свою статуэтку за ленту "Монах и бес", призвал писать сценарии про узников митинга 26 марта.

Самым главным моментом церемонии была речь выдающегося режиссера Александра Сокурова, получавшего премию за "Честь и достоинство". Он сообщил, что ждет от президента  Владимира Путина, с которым встречался несколько месяцев назад, решения судьбы Олега Сенцова, а также обратился к депутатам (с просьбой принять закон, запрещающий сотрудникам правоохранительных органов прикасаться к девушкам, которые участвуют в общественно-политических акциях). Также Сокуров пошутил, что его мама очень переживает, когда он спорит с членами правительства.

Музыкант Вася Обломов в ярко-белых кроссовках на сцене исполнил грустную песню "Я шагаю по Москве". Также в кроссовки, которые символизировали российские митинги, был обут режиссер Павел Бардин, получивший статуэтку за сериал "Салам Масква".


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    29.03.2017 11:29
    - гость -

    Совершенно солидарен с Сокуровым.Однако в закон насчёт касания,необходимо к девушкам добавить документальных режиссёров и операторов машинного доения.

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    12:53
    Электронные сигареты убивают: депутат Госдумы об ужесточении правил курения 0
    12:45
    Футбольный стадион "Фишт" к чемпионату мира открыли в Сочи. Обзор соцсетей 1
    12:36
    Посетители украинского зоопарка до смерти закормили альпаку – СМИ 3
    12:24
    Жительница Новоалтайска идет под суд за создание нелегального казино 0
    12:16
    СМИ назвали стоимость сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка 0
    12:07
    Когда начнется ледоход в Алтайском крае? 3
    11:52
    Дерево упало на улице Горно-Алтайской в Барнауле – очевидцы. Фото 1
    11:38
    Летевший в Шанхай самолет вынужденно приземлился в Екатеринбурге 0
    11:30
    АлтГТУ приглашает всех желающих отметить день франкофонии 0
    11:23
    Что такое Мариино стояние? 8
    11:16
    Референдум по Исаакиевскому собору назвали в РПЦ правовым нонсенсом 13
    11:09
    Как прошла церемония вручения премии "Ника" и о чем говорили победители? 1
    11:06
    Страховщики назвали регионы, где стоимость ОСАГО нужно повысить в 2-6 раз 8
    11:00
    Алтайские киберспортсмены будут участвовать в Кубке России 0
    10:50
    Бийск переведен в режим повышенной готовности из-за паводка 0
    10:32
    Товарищ Берия: интересные факты из жизни сталинского наркома 20
    10:30
    Единый интернет-портал создан для сельхозпроизводителей Алтайского края 1
    10:21
    Автомобиль Audi влетел в столб в Барнауле. Фото 12
    10:12
    Паводок угрожает 14 строительным площадкам Барнаула 4
    10:07
    Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 15
    10:05
    Роспотребнадзор продлил запрет на продажу "заменителей" алкоголя на 90 дней 1
    10:00
    Выставка-продажа газового оборудования пройдет в Барнауле 0
    09:52
    "АлтайБаскет" 29 марта начнет борьбу за выход в финал Суперлиги-3 1
    09:36
    Фура и две легковушки столкнулись в Барнауле – очевидцы. Фото 3
    09:30
    Жительница Барнаула получила в подарок 100 тысяч рублей за ипотеку 0
    09:24
    Депутаты предложили способ борьбы с диабетом в РФ 8
    09:17
    Молодой барнаулец украл из павильона 60 роз и подарил их своей девушке 7
    09:07
    Верховный суд разрешил перевозить детей младше 12 лет без автокресел 14
    09:00
    Что нужно знать пациенту об имплантации зубов? 0
    09:00
    Компания "Билайн" усилила сигнал 4G в 60 тысячах квартир барнаульцев 15
    08:57
    Латвийский депутат отказался пользоваться лифтами назло России 22
    08:39
    Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 29 марта 1
    08:30
    Выбрать оборудование для общепита специалисты смогут на FoodService Siberia 0
    08:19
    Лукашенко назвал Путина родным братом 11
    08:00
    Гендиректор БГЭС ответит на вопросы читателей Amic.ru
    Задайте вопрос генеральному директору Барнаульской горэлектросети
    07:34
    История наводнений в Алтайском крае 1
    07:03
    Усадьбу в закрытом элитном поселке продают в Барнауле за 35 млн руб. Фото 63
    06:32
    Какие изменения произошли в Алтайском крае при записи в детский сад? 0
    06:01
    Отключение горячей воды в Барнауле попробуют провести в экспресс-режиме 22
    05:07
    Дождь и 15 градусов тепла ожидают в Алтайском крае 29 марта 0
    04:09
    Стартовала продажа билетов на прямые рейсы из Барнаула в Крым 34
    03:27
    Microsoft выложила новую версию Windows 10‍ раньше релиза 3
    02:04
    Две мексиканки погибли, пытаясь сделать селфи возле самолета 0
    01:05
    Студия Disney планирует снимать "Звездные войны" до 2032 года 0
    00:03
    Ученые выяснили, что общение с людьми нравится кошкам больше, чем еда 1
    23:05
    Водолазы искали в Бии провалившегося под лед мужчину, но он выбрался сам 0
    22:05
    Михаил Саакашвили стал ведущим ток-шоу "Другая Украина" 0
    21:02
    Иркутский губернатор прокомментировал ложные новости о своей смерти. Видео 0
    20:05
    Песков назвал "уткой" информацию о его поездке в Луганск 0
    19:50
    Лавров: у России нет территориальных притязаний к другим странам 1

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.