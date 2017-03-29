Какие фильмы выиграли?

Церемония вручения наград прошла в театре имени Моссовета. Ведущим церемонии традиционно стал режиссер Юлий Гусман. В номинации "Лучший фильм" на "Нику" претендовало шесть картин: "Дама пик" Павла Лунгина, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева, "Коллектор" Алексея Красовского, "Монах и бес" Николая Досталя, "Ученик" Кирилла Серебренникова, а также "Рай" Андрея Кончаловского.

В итоге именно черно-белая картина о Холокосте в Европе признана лучшим игровым фильмом 2016 года. "Рай" уже удостаивался в прошлом году "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале, а также претендовал от России на "Оскар" и "Золотой глобус".

Кроме того, Андрей Кончаловский получил "Нику" в номинации "Лучший режиссер". Также на это звание претендовали Николай Досталь, снявший фильм "Монах и бес", и Кирилл Серебренников со своим "Учеником". Юлия Высоцкая за роль в картине "Рай" признана лучшей актрисой, а Тимофей Трибунцев за "Монаха и беса" — лучшим актером.

За роли второго плана премию получили актер Борис Каморзин ("Монах и бес") и сразу две актрисы — Юлия Ауг ("Ученик") и Елена Коренева ("Ее звали Муму"). Отметим, что больше всего наград взяла лента Николая Досталя: у "Монаха и беса" сразу четыре статуэтки, в том числе за лучший сценарий для Юрия Арабова. Остальные призы в игровых номинациях достались исторической драме Алексея Мизгирева "Дуэлянт".