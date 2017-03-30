Акция "Тотальный диктант" в 2017 году пройдет 8 апреля в 899 городах Алтайского края. Участникам будет предложен текст, который специально для проекта написал Леонид Юзефович. Где и как написать "Тотальный диктант", читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Идея акции родилась в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета "Глум-клуб" в 2004 году.
Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Любой желающий может написать диктант на своем родном языке. Традиционно проходит в одно и то же время (с поправкой на часовые пояса) в разных городах мира. Авторами текстов являются известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты, причём как классики, так и современники. Диктовать тексты приглашают известных представителей культуры. С каждым годом количество его участников увеличивается, расширяется и география. В итоге в прошлом году диктант писали жители 354 городов мира. К написанию текста для диктанта привлекают известных писателей.
Ранее авторами текстов для "Тотального диктанта" выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин и Андрей Усачев. В 2017 году автором текста для диктанта стал писатель Леонид Юзефович, получивший известность благодаря роману "Зимняя дорога". Юзефович является лауреатом премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер". Его текст, который известные люди будут читать желающим проверить свою грамотность, состоит из нескольких эссе про родные для автора города — Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.
Регистрация официально открылась 29 марта на сайте totaldict.ru. Чтобы зарегистрироваться, вам нужно будет зайти на страницу проекта в Барнауле, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать инструкциям. Информация о том, на какую площадку вы зарегистрировались, будет доступна в вашем личном кабинете на сайте. Каждый пользователь сайта totaldict.ru может зарегистрировать только одного участника. Поэтому, чтобы зарегистрировать другого человека, создайте для него отдельный аккаунт пользователя и войдите в этот аккаунт. Если в вашем городе нет площадки, вы можете проверить свою грамотность онлайн. Трансляция будет доступна на официальном сайте акции. Как и в прошлые годы, текст состоит из трёх частей, первую из которых напишут Дальний Восток, Восточная Сибирь и зарубежные страны этого часового пояса. Вторую часть – Урал и Западная Сибирь. Третью часть диктуют в европейской части России, Европе и Америке.
В Барнауле начнут писать диктант 8 апреля в 15 часов по местному времени на восьми площадках. Большая открытая площадка будет в Алтайском государственном техническом университете им. Ползунова (пр. Ленина, 46), попасть на нее все желающие смогут без регистрации.
Дикторами в этом году станут известные люди, но фамилии тех, кто будет читать текст в Барнауле, станут известны ближе к 8 апреля.
Площадки в Барнауле:
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 (улица Л. Толстого, 20).
Алтайский государственный университет (улица Димитрова, 66).
АлтГТУ (пр. Ленина, 46).
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Партизанская, 187).
КГБУ АКУНБ им. В.Я. Шишкова (ул. Молодежная, 5).
АКИПКРО (Социалистический, 60).
Алтайский архитектурно-строительный колледж (ул. П. Сухова, 71)
Алтайский государственный педагогический университет (Молодежная, 55).
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