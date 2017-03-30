Где будут писать текст в Барнауле?

В Барнауле начнут писать диктант 8 апреля в 15 часов по местному времени на восьми площадках. Большая открытая площадка будет в Алтайском государственном техническом университете им. Ползунова (пр. Ленина, 46), попасть на нее все желающие смогут без регистрации.

Дикторами в этом году станут известные люди, но фамилии тех, кто будет читать текст в Барнауле, станут известны ближе к 8 апреля.

Площадки в Барнауле:

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 (улица Л. Толстого, 20).

Алтайский государственный университет (улица Димитрова, 66).

АлтГТУ (пр. Ленина, 46).

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Партизанская, 187).

КГБУ АКУНБ им. В.Я. Шишкова (ул. Молодежная, 5).

АКИПКРО (Социалистический, 60).

Алтайский архитектурно-строительный колледж (ул. П. Сухова, 71)

Алтайский государственный педагогический университет (Молодежная, 55).