Относительно прохладная и неустойчивая погода ждет жителей Алтайского края на этой неделе. Прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега.

С прохождением атмосферных фронтов западного циклона во второй половине дня 4 апреля, в первой половине ночи 5 апреля, а также сутки 6-го числа в регионе вновь ожидаются неблагоприятные погодные условия.

"Прогнозируются сильный порывистый ветер, осадки, местами сильные, в виде снега, мокрого снега, а также гололедные явления. Есть большая вероятность, что эти неблагоприятные погодные условия перейдут в штормовую погоду", – сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Температура воздуха будет колебаться в ночные часы от -2 до -10 градусов. В ночь на 4 апреля в восточных и предгорных районах, а также 5 апреля в западных столбики термометров покажут -11...-16.

Днем ожидается +1...+7. И только 5 апреля с затоком холода температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса.