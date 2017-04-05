Один из самых ожидаемых российских блокбастеров этого года — "Время первых" — с Евгением Мироновым и Константином Хабенским выходит 6 апреля в российский прокат. Рассказываем, о чем фильм и почему ради него хотели перенести премьеру "Форсажа 8".
В 60-е годы прошлого века, в разгар холодной войны, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Тогда в космос отправляются опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов.
Сюжет фильма основан на реальных событиях, происходивших во время и после полета Леонова и Беляева в 1965 году. За два дня в космосе на борту "Восхода-2" произошло семь нештатных ситуаций, а приземление впервые пришлось выполнять в ручном режиме из-за отказа автоматики и потери связи с Землей. Корабль приземлился в нерасчетной точке, вдали от населенных пунктов. Космонавты провели два дня в заснеженной тайге, потому что в районе посадки невозможно было посадить вертолет.
Один из самых дорогих отечественных проектов года. Мысль снять игровую картину о первом в истории выходе человека в открытый космос пришла Евгению Миронову после просмотра документального фильма о полете Алексея Леонова и Павла Беляева. Актер буквально "заболел" идеей перенести подвиг советских космонавтов на большой экран и в итоге стал не только исполнителем главной роли, но и продюсером "Времени первых".
"Время первых" — проект студии "Базелевс" и Тимура Бекмамбетова. Постановкой картины занимался режиссер фильмов "Елки" и "Черная молния" Дмитрий Киселев, который уже неоднократно сотрудничал с Тимуром Бекмамбетовым. Кроме того, он выступил режиссером и продюсером голливудских блокбастеров "Особо опасен" с Джеймсом МакЭвоем и Анджелиной Джоли, фильма ужасов "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" и ремейка культового "Бен-Гура".
Главную роль в картине сыграл Евгений Миронов. Вторую главную роль — Павла Беляева — в ленте исполняет Константин Хабенский. Специально для сцен выхода Леонова в открытый космос студия CGF разработала систему дополненной реальности ViewGA, которая позволила режиссеру и оператору уже во время съемки видеть на экране перемещения актера в условиях виртуального космоса. Для фильма были изготовлены два макета спускаемого аппарата — одна из капсул использовалась для интерьерных съемок, другая — для экстерьерных.
Съемки заняли несколько лет. Создатели обещают отличные спецэффекты и яркую историю, которая найдет отклик как у молодого, так и у взрослого зрителя. Любопытно, что в 2017 году зрителей ждёт ещё один фильм про космос "Салют 7" с Владимиром Вдовиченко и Павлом Деревянко.
Выход "Время первых" сопровождал скандал, связанный с возможным переносом блокбастера "Форсаж 8" на более поздний срок, чтобы у российского фильма не было конкурента. Однако в процесс вмешались представители киносетей. Они объяснили Минкульту, что, если восьмая серия "Форсажа" выйдет не 13 апреля, как планировалось раньше, кинотеатры посетит меньше зрителей, так как премьер других крупных релизов в апреле не намечается. При этом представители кинобизнеса утверждали, что "Время первых" вряд ли соберет больше нескольких сотен миллионов. Министерство культуры данную просьбу продюсеров не одобрило. Однако "Время первых" все равно получило определенные квоты в российских кинотеатрах.
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