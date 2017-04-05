Почему стоит смотреть?

Один из самых дорогих отечественных проектов года. Мысль снять игровую картину о первом в истории выходе человека в открытый космос пришла Евгению Миронову после просмотра документального фильма о полете Алексея Леонова и Павла Беляева. Актер буквально "заболел" идеей перенести подвиг советских космонавтов на большой экран и в итоге стал не только исполнителем главной роли, но и продюсером "Времени первых".

"Время первых" — проект студии "Базелевс" и Тимура Бекмамбетова. Постановкой картины занимался режиссер фильмов "Елки" и "Черная молния" Дмитрий Киселев, который уже неоднократно сотрудничал с Тимуром Бекмамбетовым. Кроме того, он выступил режиссером и продюсером голливудских блокбастеров "Особо опасен" с Джеймсом МакЭвоем и Анджелиной Джоли, фильма ужасов "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" и ремейка культового "Бен-Гура".

Главную роль в картине сыграл Евгений Миронов. Вторую главную роль — Павла Беляева — в ленте исполняет Константин Хабенский. Специально для сцен выхода Леонова в открытый космос студия CGF разработала систему дополненной реальности ViewGA, которая позволила режиссеру и оператору уже во время съемки видеть на экране перемещения актера в условиях виртуального космоса. Для фильма были изготовлены два макета спускаемого аппарата — одна из капсул использовалась для интерьерных съемок, другая — для экстерьерных.

Съемки заняли несколько лет. Создатели обещают отличные спецэффекты и яркую историю, которая найдет отклик как у молодого, так и у взрослого зрителя. Любопытно, что в 2017 году зрителей ждёт ещё один фильм про космос "Салют 7" с Владимиром Вдовиченко и Павлом Деревянко.