Как стали отмечать?

В церковном календаре Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) празднуются в соседние дни: субботу и воскресенье. Интересно, что богослужебное время не совпадает с историческим: воскрешение Лазаря произошло за месяц или два до Входа Господня в Иерусалим.

Сейчас эти два праздника неразрывно связаны. Они предшествуют событиям Страстной седмицы: предательству Христа Иудой, страданиям, распятию и Воскресению Спасителя.

У Христоса был любимый друг Лазарь. Перед тем, как отправиться в Иерусалим, Христос пришел в дом своих друзей в Вифании, предместье Иерусалима. Здесь его ждала страшная новость — его друг Лазарь умер.

Христос очень его любил и, подходя к гробнице, где уже четыре дня покоилось его тело, заплакал. Вместе с учениками Он приблизился к пещере и сказал окружающим его людям, чтобы отвалили камень, закрывающий вход.

Стоя перед открытой гробницей, Спаситель начал молиться. После этого из пещеры вышел Лазарь, "обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами", с лицом, обвязанным платком.

Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самых важных, знаковых чудес, совершенных Христом за время Его земного пути. Это символ того, что Господу подвластно все — и жизнь, и смерть человека.