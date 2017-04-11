Чистый четверг (Великий четверг, Страстной четверг) — особый день на Страстной неделе. Этот день имеет ритуальное значение даже для неверующих людей. И принято в этот день делать уборку и мыться в бане. Рассказываем почему.
Почему в этот день принято убирать?
Чистый четверг — это день, когда принято очищать. И душу, и тело верующие и соблюдающие пост уже очистили. Пришло время очистить свое жилье. Генеральная уборка в этот день — не просто возможность сделать дом чище. Считается, что человек получает в дар от Господа возможность найти потерянные вещи. Но, с другой стороны, это отличный способ избавиться от хлама и ненужных вещей.
Убирать надо как-то особенно?
Самое главное — нещадно прощаться со старыми и ненужными вещами. Если жалко выбросить — отдайте соседям, знакомым, родственникам. Избавляясь от вещей, вы избавляетесь от старой энергии и лишних эмоций и воспоминаний.
В этот день рекомендуется прибрать все вещи в шкафах, вымыть всю посуду, поменять постельное белье, постирать грязные вещи, вымыть окна и двери, пропылесосить ковры.
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Что нельзя делать в Чистый четверг?
Нельзя совершенно отказываться от уборки, оставлять замоченное белье, выливать грузную воду в пределах дома (рекомендуется выходить на улицу). Нельзя ничего отдавать (!) из дома. Если вы приготовили что-то из ненужных вещей, отдайте их позже.
А можно ли работать в этот день?
Да, уборке надо по возможности уделить максимум времени, но работать в этот день не запрещается. Кстати, на рабочем месте тоже надо убирать: протрите пыль, выбросите весь мусор со стола, из ящиков, помойте окна.
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Когда лучше мыться?
Мыться и купаться надо обязательно. Самое лучшее для этого время — с 00:00 и до восхода солнца.
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