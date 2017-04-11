Убирать надо как-то особенно?

Самое главное — нещадно прощаться со старыми и ненужными вещами. Если жалко выбросить — отдайте соседям, знакомым, родственникам. Избавляясь от вещей, вы избавляетесь от старой энергии и лишних эмоций и воспоминаний.

В этот день рекомендуется прибрать все вещи в шкафах, вымыть всю посуду, поменять постельное белье, постирать грязные вещи, вымыть окна и двери, пропылесосить ковры.

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