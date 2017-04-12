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Что такое зоны успокоенного движения и какие изменения хотят внести в ПДД?

, ИА "Амител"
Россиян ждут "европейские" изменения в ПДД


Новые изменения в правила дорожного движения хотят внести в России. Проработать их поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает "Коммерсант". На этот раз речь идет о правилах проезда перекрестков с круговым движением. Кроме того, в городах могут появиться так называемые зоны успокоенного движения. Подробнее об этом в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как изменятся правила проезда перекрестков с круговым движением?
Новые коррективы должны приблизить российские правила дорожного движения к общеевропейским стандартам. Отметим, что там преимущество на перекрестке с круговым движением принадлежит водителю, который уже заехал на круг.

Это правило приоритета круга еще в начале 70-х разработал инженер Фрэнк Блэкмор, который проектировал сложную транспортную развязку в Суиндоне. Все, кому нужно было заехать на круг, должны были уступать тем, кто уже "крутится".
 

В России сейчас наоборот. Согласно ПДД, водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает, так как срабатывает принцип помехи справа. Если перед кругом установлен знак "Уступи дорогу", уступают, соответственно, въезжающие на перекресток. Отмечается, что из-за такого расхождения в российских и европейских ПДД у наших соотечественников нередко возникают трудности. Это происходит во время отдыха за границей, когда они арендуют автомобили.

По итогам проработки поручения в ПДД в ближайшее время в России может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если знака нет.

2
А что за зоны успокоенного движения?
В ПДД появится новый знак и термин "зона успокоенного движения". В зоне действия этого знака люди могут пересекать проезжую часть, где им вздумается (и не надо искать пешеходный переход). При этом скорость движения автомобилей не должна превышать 10-20 километров в час. Обгоны на таких участках будут запрещены. В таких зонах обязательно будут установлены знаки.
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Кстати, такие зоны уже существуют в разных городах Европы. Эксперты отмечают, что введение зоны успокоенного движения потребует детальной проработки и последующего информирования граждан. Водитель должен понимать, что в любую секунду под его колеса могут шагнуть, а пешеход должен понимать, что безопасность во многом зависит от него самого.

 

 

 


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    Партнёры

    Комментарии

    12.04.2017 09:28
    - гость -

    Зона успокоенного движения---------------Вполне разумно.

    0  0
    12.04.2017 09:30
    - гость -

    Наших безбашенных гонщиков, обучать или переучивать, все одно что портить. Тому пример есть Мара и ее плеяда.Не мало и повсюдных водятлов из обывательской прослойки, возомнивших из себя крутыми виртуозами. Но, как говорится - время лечит, но чуть позже гибнем от него же.

    0  0
    12.04.2017 09:49
    - гость -

    Постоянно меняют, потому никто и незнает.

    0  0
    12.04.2017 09:54
    - гость -

    Но, как говорится - время лечит, но чуть позже гибнем от него же.

    А бестолковые пешеходы гибнут раньше. Идея с зонами бредовая абсолютно. И сравнения с Европой тут бессмысленны. Только количество автоподстав от желающих обогатиться вырастет. Применительно к Барнаулу, не могу представить, кроме Сахарова, где это нужно. Но Сахарова вообще можно было бы по типу Арбата сделать.

    0  0
    12.04.2017 10:01
    - гость -

    ваще пофик на такие телодвижения

    0  0
    12.04.2017 10:11
    - гость -

    "зона успокоенного движения" в России - это утопия. с одной стороны водители не будут соблюдать скоростной режим на этих участках. на обычных то не соблюдают) только знание где камера "на скорость" установлена способствует добровольному снижению скорости) но самое главное - пешики вспомнят свои бараноидальные повадки и начнут ходить где нипопадя. только-только приучать начали...

    0  0
    12.04.2017 10:14
    INGENER

    В наших реалиях, зоны успокоенного движения, грозят превратиться в "зоны упокоенных пешеходов"

    0  0
    12.04.2017 10:24
    - гость -

    Зона упокоившихся бараноходов

    0  0
    12.04.2017 10:28
    Рейган

    Империя зла и взаимной ненависти.

    0  0
    12.04.2017 10:31
    Правдофил

    Идея с "зонами успокоенного движения" бредовая. Есть же уже жилая зона, где действуют все те же правила. Но кто там их соблюдает?

    Лучше бы ввели прогрессивные штрафы в процентах: в зависимости от дохода или стоимости автомобиля (а чтобы долго не мучится, брать класс автомобиля и брать стоимость нового автомобиля этого класса), и от количества правонарушений (один раз нарушил - увеличивающий коэффициент 1, два раза - 2, три раза - 5, 4 раза - 20, 5 раз 50 и т.п.).

    И надо убрать к черту понятие, кто сидел за рулем во время нарушения или ДТП. Штраф получает владелец, если он не докажет, что автомобиль был угнан. А угонщиков сажать без разбирательства о цели угона.

    0  0
    12.04.2017 10:35
    - гость -

    "зона успокоенного движения" в России - это утопия. с одной стороны водители не будут соблюдать скоростной режим на этих участках. на обычных то не соблюдают) только знание где камера "на скорость" установлена способствует добровольному снижению скорости) но самое главное - пешики вспомнят свои бараноидальные повадки и начнут ходить где нипопадя. только-только приучать начали...---------------------Есть весьма эффективное средство для принуждения к уважению закона в общем и ПДД в частности, имя ему ГУЛАГ десяток отправленных на свежий воздух с запахом свеже спиленного дерева и быдло становится шелковым. Печально конечно, но по другому у нас не получается.

    0  0
    12.04.2017 10:37
    - гость -

    10:11. так и есть. Это предложение полный бред. У нас правила не соблюдают ни водители, ни пешеходы. Наоборот надо разделять пешеходные зоны от проезжих.

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