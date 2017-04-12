Новые изменения в правила дорожного движения хотят внести в России. Проработать их поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает "Коммерсант". На этот раз речь идет о правилах проезда перекрестков с круговым движением. Кроме того, в городах могут появиться так называемые зоны успокоенного движения. Подробнее об этом в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Это правило приоритета круга еще в начале 70-х разработал инженер Фрэнк Блэкмор, который проектировал сложную транспортную развязку в Суиндоне. Все, кому нужно было заехать на круг, должны были уступать тем, кто уже "крутится".
В России сейчас наоборот. Согласно ПДД, водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает, так как срабатывает принцип помехи справа. Если перед кругом установлен знак "Уступи дорогу", уступают, соответственно, въезжающие на перекресток. Отмечается, что из-за такого расхождения в российских и европейских ПДД у наших соотечественников нередко возникают трудности. Это происходит во время отдыха за границей, когда они арендуют автомобили.
По итогам проработки поручения в ПДД в ближайшее время в России может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если знака нет.
Кстати, такие зоны уже существуют в разных городах Европы. Эксперты отмечают, что введение зоны успокоенного движения потребует детальной проработки и последующего информирования граждан. Водитель должен понимать, что в любую секунду под его колеса могут шагнуть, а пешеход должен понимать, что безопасность во многом зависит от него самого.
Комментарии
Зона успокоенного движения---------------Вполне разумно.
Наших безбашенных гонщиков, обучать или переучивать, все одно что портить. Тому пример есть Мара и ее плеяда.Не мало и повсюдных водятлов из обывательской прослойки, возомнивших из себя крутыми виртуозами. Но, как говорится - время лечит, но чуть позже гибнем от него же.
Постоянно меняют, потому никто и незнает.
Но, как говорится - время лечит, но чуть позже гибнем от него же.
А бестолковые пешеходы гибнут раньше. Идея с зонами бредовая абсолютно. И сравнения с Европой тут бессмысленны. Только количество автоподстав от желающих обогатиться вырастет. Применительно к Барнаулу, не могу представить, кроме Сахарова, где это нужно. Но Сахарова вообще можно было бы по типу Арбата сделать.
ваще пофик на такие телодвижения
"зона успокоенного движения" в России - это утопия. с одной стороны водители не будут соблюдать скоростной режим на этих участках. на обычных то не соблюдают) только знание где камера "на скорость" установлена способствует добровольному снижению скорости) но самое главное - пешики вспомнят свои бараноидальные повадки и начнут ходить где нипопадя. только-только приучать начали...
В наших реалиях, зоны успокоенного движения, грозят превратиться в "зоны упокоенных пешеходов"
Зона упокоившихся бараноходов
Империя зла и взаимной ненависти.
Идея с "зонами успокоенного движения" бредовая. Есть же уже жилая зона, где действуют все те же правила. Но кто там их соблюдает?
Лучше бы ввели прогрессивные штрафы в процентах: в зависимости от дохода или стоимости автомобиля (а чтобы долго не мучится, брать класс автомобиля и брать стоимость нового автомобиля этого класса), и от количества правонарушений (один раз нарушил - увеличивающий коэффициент 1, два раза - 2, три раза - 5, 4 раза - 20, 5 раз 50 и т.п.).
И надо убрать к черту понятие, кто сидел за рулем во время нарушения или ДТП. Штраф получает владелец, если он не докажет, что автомобиль был угнан. А угонщиков сажать без разбирательства о цели угона.
"зона успокоенного движения" в России - это утопия. с одной стороны водители не будут соблюдать скоростной режим на этих участках. на обычных то не соблюдают) только знание где камера "на скорость" установлена способствует добровольному снижению скорости) но самое главное - пешики вспомнят свои бараноидальные повадки и начнут ходить где нипопадя. только-только приучать начали...---------------------Есть весьма эффективное средство для принуждения к уважению закона в общем и ПДД в частности, имя ему ГУЛАГ десяток отправленных на свежий воздух с запахом свеже спиленного дерева и быдло становится шелковым. Печально конечно, но по другому у нас не получается.
10:11. так и есть. Это предложение полный бред. У нас правила не соблюдают ни водители, ни пешеходы. Наоборот надо разделять пешеходные зоны от проезжих.