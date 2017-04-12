Как изменятся правила проезда перекрестков с круговым движением?

Новые коррективы должны приблизить российские правила дорожного движения к общеевропейским стандартам. Отметим, что там преимущество на перекрестке с круговым движением принадлежит водителю, который уже заехал на круг.

Это правило приоритета круга еще в начале 70-х разработал инженер Фрэнк Блэкмор, который проектировал сложную транспортную развязку в Суиндоне. Все, кому нужно было заехать на круг, должны были уступать тем, кто уже "крутится".



В России сейчас наоборот. Согласно ПДД, водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает, так как срабатывает принцип помехи справа. Если перед кругом установлен знак "Уступи дорогу", уступают, соответственно, въезжающие на перекресток. Отмечается, что из-за такого расхождения в российских и европейских ПДД у наших соотечественников нередко возникают трудности. Это происходит во время отдыха за границей, когда они арендуют автомобили.

По итогам проработки поручения в ПДД в ближайшее время в России может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если знака нет.