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Какое наказание грозит барнаульцам за продажу и покупку подснежников?

, ИА "Амител"
Сбор, продажа и покупка первоцветов, занесенных в Красную книгу, запрещены


Не секрет, что первыми весенними цветами являются подснежники. И каждый год сотни людей отправляются за ними в лес, чтобы подзаработать на их продаже. Что грозит за торговлю первоцветами и их покупку, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1

А разве что-то грозит за продажу/покупку подснежников?

Подснежники являются краснокнижными растениями и находятся на грани исчезновения. В Красную книгу занесены шесть разновидностей подснежников: широколистный, узколистный, кавказский, Лагодехский, Борткевича и Воронова.

Как пояснили порталу Amic.ru в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края, продажа таких растений является браконьерством и за такие действия предусмотрена административная ответственность.

Стоит отметить, что ответственность предусмотрена не только за продажу, но и за перевозку, хранение и покупку таких растений.

2
А какой размер штрафа?

В соответствии со статьей 8.35 КоАП РФ за нанесение вреда редким видам животных или растений гражданам грозит штраф в размере 2,5–5 тысяч рублей. Должностным лицам за такое преступление придется выплатить 15–20 тысяч рублей. Самое суровое наказание предусмотрено для юрлиц — от 500 тысяч рублей до одного миллиона.

Помимо штрафов, виновник должен будет возместить нанесенный природе ущерб. За уничтожение одного экземпляра побега или розетки цветкового краснокнижного растения, в том числе подснежника, нужно будет заплатить 300 рублей, за уничтожение мест произрастания таких  растений – 450 тысяч рублей за 1 га.

В случае отягчающих обстоятельств (продажи, приобретения или пересылки краснокнижного растения) таксы исчисления вреда будут увеличены в три раза.

Кстати, наказание предусмотрено не только за подснежники, но и за ландыши, маральник, кукушкины слезки, медуницу, огоньки и другие краснокнижные растения.

3
Получается, подснежники продают в магазинах незаконно?
Запрет на реализацию и покупку распространяется только на краснокнижные растения. Но сегодня подснежники научились выращивать и в искусственных условиях в парниках.  
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, перед покупкой букетика подснежников попросите у цветочника документы, подтверждающие плантационное происхождение этих цветов. Сохраните чек, чтобы в случае чего предъявить его полиции. 

 

 


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