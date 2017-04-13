Какое наказание грозит барнаульцам за продажу и покупку подснежников?

А разве что-то грозит за продажу/покупку подснежников?

Подснежники являются краснокнижными растениями и находятся на грани исчезновения. В Красную книгу занесены шесть разновидностей подснежников: широколистный, узколистный, кавказский, Лагодехский, Борткевича и Воронова.

Как пояснили порталу Amic.ru в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края, продажа таких растений является браконьерством и за такие действия предусмотрена административная ответственность.

Стоит отметить, что ответственность предусмотрена не только за продажу, но и за перевозку, хранение и покупку таких растений.