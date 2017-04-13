Владельцы частных домов и участков периодически становятся нарушителями земельного законодательства. Причем многие из них даже не подозревают о существовании проблемы до тех пор, пока их не оповестят об этом органы государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля. Как обезопасить себя от нарушения земельного законодательства, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Права на земельные участки в России подтверждаются в порядке, установленном ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
Если документов на земельный участок нет, а объект находится в пользовании, налицо явные признаки нарушения статьи 7.1 КоАП "Самовольное занятие земельного участка". За самовольное занятие земельного участка для граждан предусмотрен штраф минимум в пять тысяч рублей, если кадастровая стоимость участка была определена, и до десяти тысяч, если не определена.
Чтобы попасть под действие этой статьи, совершенно не обязательно "захватывать" никем не занятые территории. Как пояснили Amic.ru в отделе государственного земельного надзора Управления Росреестра по Алтайскому краю, достаточно даже незначительного нарушения границ земельного участка и координат характерных точек.Такие нарушения могут произойти во время строительства, при установке забора или ограждении территории.
Вы правы, человек может купить земельный участок с уже имеющимися постройками, которые находятся за положенными границами участка. Но ответственность предусмотрена как за активные действия, направленные на занятие земельного участка, так и в результате использования уже занятой территории без предусмотренных законодательством прав.
"Перед покупкой обязательно проверьте, все ли постройки, ограждения, элементы благоустройства, ограничивающие доступ на территорию, находятся в границах земельного участка", — пояснил и.о. заместителя начальника отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Алтайскому краю Антон Ковалев.
Для этого в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству или БТИ необходимо заказать актуальную топосъемку земельного участка с нанесением красных линий, ограничивающих территорию общего пользования от границ вашего земельного участка. На ней можно увидеть фактическое нахождение границ участка.
Другим способом подтверждения соответствия фактических границ, документально закрепленным, является вынос границ земельного участка путем проведения кадастровых работ.
Если вы являетесь потенциальным покупателем, вам следует запросить эти документы у хозяина. Также уточните, по назначению ли используется земельный участок.
Комментарии