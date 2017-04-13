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Зачем проверять границы земельного участка и как не стать нарушителем?

, ИА "Амител"
Нередки ситуации, когда люди покупают земельные участки с нарушениями и вынуждены расплачиваться за чужие ошибки


Владельцы частных домов и участков периодически становятся нарушителями земельного законодательства. Причем многие из них даже не подозревают о существовании проблемы до тех пор, пока их не оповестят об этом органы государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля. Как обезопасить себя от нарушения земельного законодательства, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Зачем проверять границы участка?

Права на земельные участки в России подтверждаются в порядке, установленном ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Если документов на земельный участок нет, а объект находится в пользовании, налицо явные признаки нарушения статьи 7.1 КоАП "Самовольное занятие земельного участка". За самовольное занятие земельного участка для граждан предусмотрен штраф минимум в пять тысяч рублей, если кадастровая стоимость участка была определена, и до десяти тысяч, если не определена.

Чтобы попасть под действие этой статьи, совершенно не обязательно "захватывать" никем не занятые территории. Как пояснили Amic.ru в отделе государственного земельного надзора Управления Росреестра по Алтайскому краю, достаточно даже незначительного нарушения границ земельного участка и координат характерных точек.Такие нарушения могут произойти во время строительства, при установке забора или ограждении территории.

2
А если участок был куплен уже с нарушениями?

Вы правы, человек может купить земельный участок с уже имеющимися постройками, которые находятся за положенными границами участка. Но ответственность предусмотрена как за активные действия, направленные на занятие земельного участка, так и в результате использования уже занятой территории без предусмотренных законодательством прав.

"Перед покупкой обязательно проверьте, все ли постройки, ограждения, элементы благоустройства, ограничивающие доступ на территорию, находятся в границах земельного участка", — пояснил и.о. заместителя начальника отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Алтайскому краю Антон Ковалев.

3
Как можно уточнить, все ли постройки на "своих местах"?

Для этого в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству или БТИ необходимо заказать актуальную топосъемку земельного участка с нанесением красных линий, ограничивающих территорию общего пользования от границ вашего земельного участка. На ней можно увидеть фактическое нахождение границ участка.

Другим способом подтверждения соответствия фактических границ, документально закрепленным, является вынос границ земельного участка путем проведения кадастровых работ.

Если вы являетесь потенциальным покупателем, вам следует запросить эти документы у хозяина. Также уточните, по назначению ли используется земельный участок.

4
Где содержится информация о целевом назначении земельного участка?
При покупке земельного участка необходимо обращать внимание на категорию приобретаемой земли, а также информацию, используется ли он по назначению. Нередки ситуации, когда некомпетентный собственник обнаруживает, что приобретенная им земля имеет сельхозназначение без разрешения на возведение капитального объекта, как он изначально предполагал. Этот вопрос нужно решать до сделки. Если этого не сделать, вам грозит штраф, размер которого зависит от кадастровой стоимости земельного участка.
Такие сведения содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Информацию о земельном участке может запросить собственник, заказав выписку любым удобным способом. Это можно сделать на сайте Росреестра, в МФЦ и офисах кадастровой палаты.

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