Зачем проверять границы участка?

Права на земельные участки в России подтверждаются в порядке, установленном ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Если документов на земельный участок нет, а объект находится в пользовании, налицо явные признаки нарушения статьи 7.1 КоАП "Самовольное занятие земельного участка". За самовольное занятие земельного участка для граждан предусмотрен штраф минимум в пять тысяч рублей, если кадастровая стоимость участка была определена, и до десяти тысяч, если не определена.

Чтобы попасть под действие этой статьи, совершенно не обязательно "захватывать" никем не занятые территории. Как пояснили Amic.ru в отделе государственного земельного надзора Управления Росреестра по Алтайскому краю, достаточно даже незначительного нарушения границ земельного участка и координат характерных точек.Такие нарушения могут произойти во время строительства, при установке забора или ограждении территории.