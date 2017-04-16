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Вопрос дня



Что нельзя делать во время Пасхи?

, ИА "Амител"
Можно ли на Пасху мыться, убирать квартиру и работать?


16 апреля 2017 года православные христиане отмечают праздник Светлой Пасхи. Об истории праздника знают почти все. Также о том, что нужно в этот день делать и что ставить на стол. А вот о том, что этот день делать нельзя, знают немногие. Amic.ru рассказывает об этом в рубрике "Вопрос- ответ". 

1
Что нельзя делать в праздник Пасхи?
В праздник Пасхи нельзя грустить,  ссориться с ближними. Нельзя сквернословить, сплетничать, осуждать других людей. Важно помнить, что Пасха длится не один день, а всю неделю. И все это время церковь рекомендует своим прихожанам радоваться, ходить в гости, приглашать к себе, угощать и помогать страждущим.
2
Можно ли употреблять алкоголь на Пасху?
На Пасху разрешается есть и пить все. Важно делать это умеренно. Если же вы знаете, что вам трудно себя ограничивать, лучше к алкоголю не притрагиваться. Главная радость в этот праздник  — духовная.
3
Можно ли работать на Пасху?
Как правило, работать на Пасху выпадает людям со "скользящим графиком" — пожарным, врачам, спасателям, полицейским и пр. Священники говорят, что ничего страшного в этом нет. Важно делать свою работу добросовестно и это будет гораздо более угодно Богу, нежели праздное времяпрепровождение.
4
Можно ли убирать дом на Пасху?
Прямого запрета на это, конечно, нет. Однако делать это все-таки нежелательно. Разумеется, вы можете мыть посуду, убирать квартиру. Но генеральную уборку лучше отложить на другой день.
5
Можно ли мыться на Пасху?
Священники говорят, что великий праздник следует встречать уже полностью подготовленным, чистым и вымытым. В то же время нет никаких прямых запретов или ограничений на мытье, а чистота тела всегда приветствуется. По словам священнослужителей, православный праздник – это в первую очередь день, который мы посвящаем Богу, а потому следует по возможности отказываться от отвлекающих мероприятий.
6
Можно ли венчаться на Пасху?

Венчаться на Пасху нельзя. Нельзя и всю Светлую неделю. В эти дни всё внимание верующих должно быть уделено радости за Воскресение Христа, а не на личных делах.

7
Можно ли ездить на кладбище на Пасху?

Пасха считается самым радостным христианским праздником, который вытесняет из скорбь и печаль. В этот день христиане празднуют победу жизни над смертью. Христос даровал людям жизнь вечную. И вся Пасхальная седмица призывает верующих радоваться вхождению в вечность, в соединение со Христом.

А потому, все-таки, лучше съездить на кладбище в другой день. Например, на Радоницу, когда Церковь поминает умерших. Радоница — это вторник второй недели после Пасхи.

Кстати, во время Светлой недели в храмах не проводят заупокойные службы.

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