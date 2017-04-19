Правила дорожного движения в очередной раз хотят изменить в России. На этот раз в правительстве задумались о дополнительных преимуществах для мотоциклистов. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

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Что хотят изменить?

Сейчас в России на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии. Движение на разрешающий сигнал светофора все начинают одномоментно, а это небезопасно.

В связи с этим стало актуально предложение ввести для мотоциклистов отдельную стоп-линию, которая позволила бы обеспечить владельцам этим транспортных средств удобный старт. То есть на перекрестке будет нанесено две стоп-линии. Первая будет действовать для машин. Вторая стоп-линия, которая будет находиться на расстоянии трех-пяти метров, будет действовать для "двухколесных". Это могут быть мотоциклы, скутеры, велосипеды.