Правила дорожного движения в очередной раз хотят изменить в России. На этот раз в правительстве задумались о дополнительных преимуществах для мотоциклистов. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Чтобы понять, приживется ли у нас двойная стоп-линия, пока решено провести эксперимент в российской столице. По его итогам будет принято решение, насколько возможно и целесообразно применять это новшество повсеместно. Самое главное при этом – соблюсти безопасность всех участников дорожного движения.
По словам автора идеи, которым является глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский, сегодня двойная разметка в некоторых странах уже применяется. Глава представительства Harley-Davidson в России и СНГ Антон Прохоров отметил "Коммерсанту", что в России есть регионы, где количество мотоциклистов невелико. Следовательно, не везде размещение двойной стоп-линии будет актуально.
"Также не везде это будет возможно технически. Но создать для дорожников возможность нанести такую разметку — это очень правильно", — считает Прохоров.
Такая вероятность есть. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать вопрос о возможности "движения мотоциклистов между рядами".
В настоящее время этот вопрос вообще не урегулирован. По мнению одних экспертов, между рядами двигаться можно, но только прямолинейно и со скоростью не более 40 километров в час. Никаких "змеек" быть не должно.
По мнению других, это недопустимо. В "Единой России" выступили против разрешения мотоциклам ездить на дорогах между рядами. В Госавтоинспекции отмечают, что сегодня байкеры, двигающиеся между рядами авто, инспекторами не штрафуются. Но, если происходит ДТП с участием автомобиля в момент, когда мотоцикл находился с ним в одном ряду или на разметке, ответственность несет именно мотоциклист.
Комментарии
никак хотят сократить поголовье хрустиков
19.04.2017 10:52 - гость -
никак хотят сократить поголовье хрустиков
однозначно
И ускорить отправку в один конец.