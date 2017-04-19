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Какие изменения хотят внести в ПДД для мотоциклистов?

, ИА "Амител"
Для мотоциклистов могут создать отдельную стоп-линию на перекрестках и разрешить ездить между рядами


Правила дорожного движения в очередной раз хотят изменить в России. На этот раз в правительстве задумались о дополнительных преимуществах для мотоциклистов. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что хотят изменить?
Сейчас в России на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии. Движение на разрешающий сигнал светофора все начинают одномоментно, а это небезопасно.
В связи с этим стало актуально предложение ввести для мотоциклистов отдельную стоп-линию, которая позволила бы обеспечить владельцам этим транспортных средств удобный старт. То есть на перекрестке будет нанесено две стоп-линии. Первая будет действовать для машин. Вторая стоп-линия, которая будет находиться на расстоянии трех-пяти метров, будет действовать для "двухколесных". Это могут быть мотоциклы, скутеры, велосипеды.
2
И когда это новшество заработает?

Чтобы понять, приживется ли у нас двойная стоп-линия, пока решено провести эксперимент в российской столице. По его итогам будет принято решение, насколько возможно и целесообразно применять это новшество повсеместно. Самое главное при этом – соблюсти безопасность всех участников дорожного движения.

По словам автора идеи, которым является глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский, сегодня двойная разметка в некоторых странах уже применяется. Глава представительства Harley-Davidson в России и СНГ Антон Прохоров отметил "Коммерсанту", что в России есть регионы, где количество мотоциклистов невелико. Следовательно, не везде размещение двойной стоп-линии будет актуально.

"Также не везде это будет возможно технически. Но создать для дорожников возможность нанести такую разметку — это очень правильно", — считает Прохоров.

3
Правда ли, что мотоциклам еще хотят разрешить ездить между рядами?

Такая вероятность есть. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать вопрос о возможности "движения мотоциклистов между рядами".

В настоящее время этот вопрос вообще не урегулирован. По мнению одних экспертов, между рядами двигаться можно, но только прямолинейно и со скоростью не более 40 километров в час. Никаких "змеек" быть не должно.

По мнению других, это недопустимо. В "Единой России" выступили против разрешения мотоциклам ездить на дорогах между рядами. В Госавтоинспекции отмечают, что сегодня байкеры, двигающиеся между рядами авто, инспекторами не штрафуются. Но, если происходит ДТП с участием автомобиля в момент, когда мотоцикл находился с ним в одном ряду или на разметке, ответственность несет именно мотоциклист.

 

 


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    Комментарии

    19.04.2017 10:52
    - гость -

    никак хотят сократить поголовье хрустиков

    0  0
    19.04.2017 10:56
    - гость -

    19.04.2017 10:52 - гость -

    никак хотят сократить поголовье хрустиков

    однозначно

    0  0
    19.04.2017 11:13
    - гость -

    И ускорить отправку в один конец.

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