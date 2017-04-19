Обязанность выплачивать налоги является конституционным долгом граждан РФ. Но далеко не всем известно, что россияне имеют право претендовать на частичный возврат налогов после целого ряда крупных трат. Сделать это можно благодаря налоговому вычету. В каких случаях можно претендовать на такую компенсацию и как оформить налоговый вычет, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Что такое налоговый вычет? Кто обязан подавать декларацию о доходах и о каких изменениях надо знать? Если вы не подадите декларацию в установленные сроки, вам грозят штрафные санкции 11627 6 Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В связи с крупными расходами в границах суммы вычета можно вернуть часть уплаченного подоходного налога. К примеру, с одного миллиона рублей возврат составит 130 тысяч рублей (1 млн*13%). Это может быть покупка недвижимости, платное образование, лечение.

Всего Налоговым кодексом РФ предусмотрено шесть групп налоговых вычетов: - имущественные; - социальные; - стандартные; - профессиональные; - налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;

- налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном товариществе.

2 Кто им может воспользоваться? Претендовать на налоговый вычет могут налоговые резиденты РФ (физические и юридические лица, зарегистрированные на территории России). При этом они должны получать доходы, с которых удерживается налог на доходы физических лиц по ставке 13%.



Например, безработные, которые из официальных источников дохода имеют только пособие по безработице, воспользоваться вычетом не смогут. В стоп-листе и индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы и не имеют иных доходов, облагаемых по ставке 13%.

3 Вычет можно получать каждый раз при покупке недвижимости? Нет. Воспользоваться имущественным налоговым вычетом могут граждане, которые впервые приобрели в собственность дом, квартиру, комнату или земельный участок под строительство. Максимальная сумма вычета – 2 млн рублей. Если стоимость недвижимости меньше, то добрать вычет можно при покупке следующего жилого имущества. На сегодняшний день максимальный размер компенсации составляет 260 тысяч рублей. Также можно заявить к возврату 13% от суммы уплаченных процентов, но не более чем с трех миллионов рублей, если для покупки жилья оформлялся в банке ипотечный кредит. Заемщик может вернуть по этому основанию не более 390 тысяч рублей. Суммарно ипотечный заемщик может возвратить до 650 тысяч рублей – 13% от пяти миллионов рублей. Список документов:

- заявление на получение вычета;

- платежные документы, подтверждающие расходы;

- договор купли-продажи;

- акт приема-передачи жилого помещения;

- справка 2-НДФЛ;

- декларация 3-НДФЛ;

- кредитный договор, в случае если жилье приобретено в ипотеку;

- справка из банка о погашении процентных ставок.

4 А что насчет платного образования? Вычет положен гражданам за оплату своего обучения, а также тем, чьи дети или родственники получают за их счет платное образование. Речь идет об очной форме обучения. Возраст студентов ограничен 24 годами. Сюда же относится посещение коммерческих детских садов, школ. Также вычет положен тем, кто на платной основе повысил квалификацию или получил новую специальность в лицензированном учебном заведении. При этом величина налогового вычета при расходах на обучение детей в год составляет 50 000 рублей. За собственное обучение налогоплательщику вернут 13% максимум со 120 000 рублей в год в совокупности с иными социальными расходами налогоплательщика, в частности, с оплатой лечения, пенсионных страховых взносов.

Список документов:

- заявление на получение вычета;

- договор на обучение;

- справка, подтверждающая дневную форму обучения;

- чеки, подтверждающие оплату обучения;

- копия лицензии образовательного учреждения;

- справка 2-НДФЛ;

- декларация 3-НДФЛ;

5 И за лечение тоже можно получить компенсацию? Верно. Налоговый вычет распространяется на оплату лечения, стоимость назначенных медикаментов, лабораторных исследований. Важно отметить, что покупка медикаментов, необходимых для прохождения курса лечения, должна осуществляться не по самостоятельной инициативе, а исключительно по назначению врача. Причем обязательно необходимо сохранять все направления лечащего врача и квитанции об оплате лекарственных средств, производимых за свой счет. Также вы вправе оформить вычет, если оплатили лечение или приобрели медикаменты для супруга или детей, которым еще не исполнилось 18 лет. В список попадают и взносы, уплачиваемые страховым организациям по договорам личного медицинского страхования, а также аналогичные договоры для супруга\супруги и\или собственных детей. Список документов:

- заявление на получение вычета;

- лицензия медучреждения;

- копия договора с медучреждением;

- справка при получении медуслуг;

- справка об оплате медицинских услуг или медикаментов;

- справка 2-НДФЛ;

- декларация 3-НДФЛ.

6 А что такое социальный налоговый вычет? К социальному налоговому вычету как раз относится возврат налога за платное образование и лечение. Также в этот раздел попадают физлица, которые занимаются благотворительностью. Для них компенсация за год не может превышать 25% от величины полученных в отчетном году доходов. Сюда же относится накопительная часть трудовой пенсии в виде дополнительных страховых взносов и негосударственное пенсионное обеспечение. Максимальная сумма взносов, с которой будет рассчитываться возврат, — 120 тысяч рублей.