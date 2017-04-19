Среда, 19 Апрель, 12:00

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,98
€ 59,61
Brent
$ 51,5
15°
Обь
503см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Пасха-2017
Вопрос дня



Что такое налоговый вычет и как его получить?

, ИА "Амител"
Для того чтобы вернуть деньги, придется постараться: собрать все необходимые документы и подтвердить право на вычет в налоговой


Обязанность выплачивать налоги является конституционным долгом граждан РФ. Но далеко не всем известно, что россияне имеют право претендовать на частичный возврат налогов после целого ряда крупных трат. Сделать это можно благодаря налоговому вычету. В каких случаях можно претендовать на такую компенсацию и как оформить налоговый вычет, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое налоговый вычет?
Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог.

В связи с крупными расходами в границах суммы вычета можно вернуть часть уплаченного подоходного налога. К примеру, с одного миллиона рублей возврат составит 130 тысяч рублей (1 млн*13%). Это может быть покупка недвижимости, платное образование, лечение.
 

Всего Налоговым кодексом РФ предусмотрено шесть групп налоговых вычетов:

- имущественные;

- социальные;

- стандартные;

- профессиональные;

- налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;
 

- налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном товариществе.

2
Кто им может воспользоваться?
Претендовать на налоговый вычет могут налоговые резиденты РФ (физические и юридические лица, зарегистрированные на территории России). При этом они должны получать доходы, с которых удерживается налог на доходы физических лиц по ставке 13%.

Например, безработные, которые из официальных источников дохода имеют только пособие по безработице, воспользоваться вычетом не смогут. В стоп-листе и индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы и не имеют иных доходов, облагаемых по ставке 13%.
3
Вычет можно получать каждый раз при покупке недвижимости?

Нет. Воспользоваться имущественным налоговым вычетом могут граждане, которые впервые приобрели в собственность дом, квартиру, комнату или земельный участок под строительство. Максимальная сумма вычета – 2 млн рублей. Если стоимость недвижимости меньше, то добрать вычет можно при покупке следующего жилого имущества. На сегодняшний день максимальный размер компенсации составляет 260 тысяч рублей.

Также можно заявить к возврату 13% от суммы уплаченных процентов, но не более чем с трех миллионов рублей, если для покупки жилья оформлялся в банке ипотечный кредит. Заемщик может вернуть по этому основанию не более 390 тысяч рублей. Суммарно ипотечный заемщик может возвратить до 650 тысяч рублей – 13% от пяти миллионов рублей.

Список документов:
- заявление на получение вычета;
- платежные документы, подтверждающие расходы;
- договор купли-продажи;
- акт приема-передачи жилого помещения;
- справка 2-НДФЛ;
- декларация 3-НДФЛ;
- кредитный договор, в случае если жилье приобретено в ипотеку;
- справка из банка о погашении процентных ставок.

4
А что насчет платного образования?
Вычет положен гражданам за оплату своего обучения, а также тем, чьи дети или родственники получают за их счет платное образование. Речь идет об очной форме обучения. Возраст студентов ограничен 24 годами.
Сюда же относится посещение коммерческих детских садов, школ. Также вычет положен тем, кто на платной основе повысил квалификацию или получил новую специальность в лицензированном учебном заведении. При этом величина налогового вычета при расходах на обучение детей в год составляет 50 000 рублей. За собственное обучение налогоплательщику вернут 13% максимум со 120 000 рублей в год в совокупности с иными социальными расходами налогоплательщика, в частности, с оплатой лечения, пенсионных страховых взносов.
Список документов:
- заявление на получение вычета;
- договор на обучение;
- справка, подтверждающая дневную форму обучения;
- чеки, подтверждающие оплату обучения;
- копия лицензии образовательного учреждения;
- справка 2-НДФЛ;
- декларация 3-НДФЛ;
5
И за лечение тоже можно получить компенсацию?
Верно. Налоговый вычет распространяется на оплату лечения, стоимость назначенных медикаментов, лабораторных исследований. Важно отметить, что покупка медикаментов, необходимых для прохождения курса лечения, должна осуществляться не по самостоятельной инициативе, а исключительно по назначению врача. Причем обязательно необходимо сохранять все направления лечащего врача и квитанции об оплате лекарственных средств, производимых за свой счет.
Также вы вправе оформить вычет, если оплатили лечение или приобрели медикаменты для супруга или детей, которым еще не исполнилось 18 лет. В список попадают и взносы, уплачиваемые страховым организациям по договорам личного медицинского страхования, а также аналогичные договоры для супруга\супруги и\или собственных детей.
Список документов:
- заявление на получение вычета;
- лицензия медучреждения;
- копия договора с медучреждением;
- справка при получении медуслуг; 
- справка об оплате медицинских услуг или медикаментов;
- справка 2-НДФЛ;
- декларация 3-НДФЛ.
6
А что такое социальный налоговый вычет?
К социальному налоговому вычету как раз относится возврат налога за платное образование и лечение. Также в этот раздел попадают физлица, которые занимаются благотворительностью. Для них компенсация за год не может превышать 25% от величины полученных в отчетном году доходов. Сюда же относится накопительная часть трудовой пенсии в виде дополнительных страховых взносов и негосударственное пенсионное обеспечение. Максимальная сумма взносов, с которой будет рассчитываться возврат, — 120 тысяч рублей.
7
Как получить налоговый вычет?
Сделать это можно двумя способами. Можно получить общую сумму вычетов на банковский счет по окончании года, в котором произведены расходы, или определенное время не выплачивать НДФЛ. В первом случае налогоплательщик сам оформляет необходимую документацию через налоговые органы или личный кабинет налогоплательщика.

Во втором случае он получает подтверждение права на вычет от инспекции, а вычеты предоставляет работодатель. Возврат денег производится в течение месяца с момента принятия налоговым органом соответствующего решения. На проверку декларации у инспекции есть максимум три месяца.
ВАЖНО: Вычет за год не может превышать 13% от вашей заработной платы, учтенных за год в бюджет. Невыбранная сумма заявляется к возврату на следующий год, если речь идет об имущественном вычете. Сумма расходов, превышающая максимальный размер социальных вычетов, на следующий год не переносится, то есть сгорает. Декларацию на вычет можно подать в любое время в течение трех лет с момента оплаты расходов.

 

 

 

 

 

 


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < апрель 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                   1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    11:52
    Волонтеры ведут поиски пропавшего неделю назад 50-летнего барнаульца 0
    11:41
    Что такое налоговый вычет и как его получить? 0
    11:33
    Глава МЧС пообещал помочь Алтайскому краю во время паводка и лесных пожаров 0
    11:24
    Путин сравнил микрофинансовые организации со старухой-процентщицей 6
    11:14
    Загоревшийся гараж в Барнауле тушили десять человек 3
    11:07
    США поднимали в воздух истребители для перехвата Ту-95 ВКС РФ около Аляски 3
    10:52
    Улицу Интернациональную перекроют в Барнауле на полторы недели 1
    10:41
    Какие изменения хотят внести в ПДД для мотоциклистов? 3
    10:33
    Роструд поддержал добровольный переход на электронные трудовые книжки 13
    10:30
    "Алтайлес" рекомендует экологичные деревянные евроокна 0
    10:28
    Отдых в Чемале: где провести выходные всей семьей? 5
    10:24
    Автомобиль с четырьмя людьми слетел с моста в реку в Алтайском крае 1
    10:16
    Новые деревья высадили на главной аллее Барнаула. Фото 0
    10:07
    Верховный суд признал законным изъятие имущества у семьи Хорошавина 2
    10:00
    Новый коттеджный поселок бизнес-класса появился в Барнауле 0
    09:54
    Торговые ряды горели на Докучаевском рынке в Барнауле. Фото 4
    09:36
    Полицейский случайно открыл огонь по коллегам у храма на Синае – СМИ 0
    09:30
    Библиотека имени Шишкова приглашает барнаульцев на "Библионочь" 21 апреля 0
    09:26
    Паводок на пороге: Обь в Барнауле почти достигла критической отметки 0
    09:14
    Магазин-склад загорелся в Бийске утром 19 апреля 1
    09:08
    СМИ сообщили о гибели еще трех российских военных в Сирии 21
    09:00
    Онлайн-конференция: на вопросы читателей Amic.ru отвечает гендиректор БГЭС
    Тема потребления электрической энергии и расчетов за нее актуальна всегда
    09:00
    Что вы вообще знаете о моде? Тест от Amic.ru 1
    08:57
    Известный радиоведущий Артур Битов скончался в Москве – СМИ 0
    08:39
    Пробки в пять баллов образовались на барнаульских улицах 19 апреля 7
    08:30
    Компания "Жилищная инициатива" отмечает свое 19-летие 0
    08:20
    Гостям "Евровидения" в Киеве посоветовали не называть украинцев русскими 5
    08:12
    Больше года без тебя: жительница Барнаула не может вернуть своего сына 28
    08:00
    Отпуск с пользой: время вернуть зубы 1
    07:34
    Вкусно и душевно: показываем, зачем ходить в бургерную "Мама, я поел" 7
    07:03
    Лишних рубок в алтайских лесах нет — Минприроды 6
    06:32
    Поликлинику почти за миллиард руб. хотят построить в новом районе Барнаула 4
    06:01
    Денежные доходы населения Алтайского края выросли на 7,7% – власти 44
    05:08
    Почему стоит смотреть комедию о поварах "Кухня. Последняя битва"? 0
    04:33
    Дожди и +18 градусов обещают в Алтайском крае 19 апреля 0
    03:27
    Коттедж "с потрясающим видом на город" продают в Барнауле за 16 млн руб. 10
    02:01
    Ученые предсказали человечеству очередной конец света 3
    01:09
    Джеймс Гаан снимет третью часть "Стражей Галактики" 0
    00:06
    Витамины в таблетках могут быть смертельно опасными для человека 0
    23:10
    Глава Сбербанка раскритиковал бумажные трудовые книжки 23
    22:14
    Пьяный житель Новосибирска сломал руку женщине-полицейскому 4
    21:13
    Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга признал свою вину 0
    21:02
    Фура и несколько машин столкнулись в нагорной части Барнаула. Фото 3
    20:26
    Суд отклонил иск стюардессы к "Аэрофлоту" о дискриминации по внешности 6
    19:52
    Одного из главарей ИГИЛ по прозвищу Русский уничтожили в Мосуле - СМИ 2
    19:26
    Полицейские разыскивают сбежавшего из зала суда в Новосибирске мужчину 4
    19:08
    Коротко о главном: опора на АлтГУ, паводок и дело Шевчук
    Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 18 апреля
    18:56
    Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат хлеба производителю 0
    18:31
    СК проверяет данные о барнаульском ветеране, живущем в аварийном доме 1
    18:09
    Режиссер "Матильды" назвал "бесполезной дискуссией" претензии Поклонской 3

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.