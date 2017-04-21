Районы Алтайского края в субботу будут находиться в теплом секторе южного циклона, который принесет нам теплую и без осадков погоду, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

В ночь на 22 апреля температура воздуха повысится до 0…+8. Днем на всей территории региона столбики термометров покажут +18…+23 градуса.

"Но уже в конце дня 22 апреля с прохождением холодного фронта в западных и южных районах, ночью на всей территории края пройдут дожди, местами сильные. Они будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 12-17 метров в секунду", — сообщила синоптик.

В ночь на воскресенье ожидается 0…+9. Днем 23 апреля температура воздуха с затоком холода понизится до +9…+16 градусов. И если в западных районах уже будет малооблачно и без осадков, то в восточных районах еще сохранится неустойчивая погода, временами с дождем и порывами ветра до 15 м/с.