Дожди умеренной интенсивности пройдут в Алтайском крае в начале и в конце рабочей недели, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
"В ночь на 25 апреля осадки прогнозируют в восточных районах. Днем 28 апреля дожди ожидаются в отдельных районах края, но они будут сопровождаться усилением ветра до 12-17 м/с. Днем 25 апреля и по 27 апреля включительно в регионе установится малооблачная погода без осадков", — рассказала синоптик.
Температура воздуха в первой половине недели в ночные часы будет колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений. Во второй половине недели столбики термометров перейдут в красный сектор, будет от +1 до +10 градусов.
Днем 25 апреля температура воздуха повысится до +13...+20 градусов. Пик тепла придется на середину недели – в регионе ожидается +22...+28 градусов. В пятницу будет уже прохладнее – плюс 15-21 градус.
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