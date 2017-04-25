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Какое наказание грозит за выжигание травы?

, ИА "Амител"
Сжигание травы может привести к лесным пожарам


С 1 мая в стране идет Всероссийская информационная кампания против поджогов сухой травы "Береги лес". Чем это опасно и как вас могут наказать?

1
А что, жечь траву запрещено?

Бесконтрольное выжигание сухой травы категорически запрещено с ноября 2015 года. Это прописано в Правилах противопожарного режима РФ.

Запрещено также выжигать сухую растительность, горючие материалы, разводить костры в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

2
А зачем вообще жгут траву?

Сжигание сухой травы весной — это привычный способ избавиться от мусора. Кроме того, раньше считалось, что пепел является хорошим удобрением для земли. Но вред, приносимый огнем, в разы больше.

На самом деле эксперты давно говорят: выжигание не имеет практической пользы для человека.

Вместе с травой выгорает поверхностный слой почвы, растения, мелкие животные и насекомые. Но еще страшнее опасность лесного пожара от таких палов. Ведь именно это является причиной большинства возгораний. Горят леса, дома и хозяйственные постройки.

3
Какое наказание грозит за выжигание травы?

Это может быть административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей. Также возможна и уголовная ответственность: лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

"Палы сухой травы — это преступление, преступление против людей, против природы, против экологии всей планеты. И за это преступление законом предусмотрена ответственность – и административная, и уголовная. И прежде чем применять меры, мы просим граждан задуматься о катастрофических последствиях поджога травы", — цитирует пресс-служба Минприроды Алтайского края заместителя министра природных ресурсов и экологии Ивана Валентика.


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Комментарии

25.04.2017 10:27
- гость -

Еще бы реально наказывали за сжигание травы. Частный сектор дымит, дачные поселки дымят. Все жгут прошлогоднюю траву и мусор, никто не штрафует.

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