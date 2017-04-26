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Никто не забыт. Как найти родственника, погибшего во время ВОВ?

, ИА "Амител"
Вы можете начать самостоятельное расследование, поднимая военные архивы или пользуясь электронными базами данных


Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше. Но даже спустя много лет со Дня Победы пропавших без вести можно отыскать, узнать, что с ними произошло, и успеть передать эту историю своим детям, внукам. Как это можно сделать, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
С чего начать?
Для начала стоит узнать историю своей семьи. Если есть такая возможность, расспросите представителей старшего поколения о ваших родственниках, которые сражались за нашу родину или ковали победу в тылу. Для дальнейших поисков будут важны такие детали, как:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- место, откуда был призван в армию и каким военкоматом;
- куда отправили служить, номер воинской части, род войск;
- любые извещения из армии, личные письма с фронта, особенно с номером воинской части или полевой почты.
Запишите все, что вам удастся выяснить.
2
Где искать информацию об участнике Великой Отечественной войны?
Существует множество электронных сервисов, которые содержат информацию о наградах, врученных в годы ВОВ, данные о местах службы, местах захоронений и др. Например, www.podvignaroda.ru – одна из крупнейших электронных баз, где аккумулированы данные о награжденных в период с 1941 по 1945 год. Найти информацию о защитниках Отечества, которые погибли или пропали без вести во время войны или вскоре после нее, можно на www.obd-memorial.ru.

Существуют и различные неофициальные архивы, собранные частными лицами или организациями. Сведения об участниках боев, тружениках тыла, узниках концлагерей содержатся на сайте www.moypolk.ru. Данные на этот ресурс добавляют участники акции "Бессмертный полк".

Далее приведем список сайтов, которые могут также оказаться полезными при поиске информации:

www.pamyat-naroda.ru — места захоронений, сведения о прохождении службы;
www.rkka.ru/ihandbook.htm — список солдат, награжденных орденом Красного Знамени с 1921 по 1931 год;
www.dokst.ru – сведения о погибших в плену на территории Германии;
www.polk.ru – солдаты, пропавшие без вести;
www.pomnite-nas.ru — архив с фотографиями и описаниями воинских могил;
www.pomnite-nas.ru — фотографии и описания воинских захоронений.

Также могут быть полезны такие ресурсы, как www.rkka.ru (военно-топографические карты с боевой обстановкой), www.archives.ru (Росархив). Более подробный перечень ссылок вы можете уточнить тут.

3
Если там ничего не удалось найти?
Запросите информацию в архиве, военкомате, отделе ЗАГС, районной администрации. Также можно поискать данные на сайте Центрального архива Минобороны. Вы можете обратиться в Российский государственный военный архивЦентральный архив внутренних войск МВД, Центральный архив ФСБ.
Найти архивные данные можно попробовать и самостоятельно, но это задача не из легких. Искать интересующие вас документы нужно будет по описям, также придется научиться работать с картотекой, а это занимает довольно много времени. Чтобы войти в читальный зал, вам понадобится написать заявление с указанием паспортных данных и целей сбора информации, а также обозначить, какие именно документы вам могут потребоваться.
4
А что делать, если данных нет ни в архивах, ни в интернете?

Если вам не удается найти нужные данные ни в архивах, ни на просторах сети интернет, но вам известно, в каком населенном пункте либо регионе мог погибнуть ваш родственник, нужно обратиться в поисковый отряд.

Они занимаются поиском и перезахоронением останков участников военных действий. Не исключено, что ваши подсказки станут ключом для поисков, и если они увенчаются успехом, вас проинформируют об этом.

Кстати, не обязательно ехать на другой конец страны для того, чтобы связаться с поисковым отрядом, который территориально находится рядом с предполагаемым местом захоронения военного. Многие отряды работают на территориях не только в своем регионе, но и в целом по стране. Для начала проконсультируйтесь с поисковиками в вашем регионе, чтобы узнать, в какое из отделений лучше всего обратиться. Либо воспользуйтесь официальным сайтом Поискового движения России www.rf-poisk.ru

 

 

 

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Комментарии

26.04.2017 11:00
- гость -

Если данных о погибшем не нашлось во время Советского Союза, то при нынешнем бардаке это ещё более проблематично.

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