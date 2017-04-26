Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше. Но даже спустя много лет со Дня Победы пропавших без вести можно отыскать, узнать, что с ними произошло, и успеть передать эту историю своим детям, внукам. Как это можно сделать, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
- дата и место рождения;
- место, откуда был призван в армию и каким военкоматом;
- куда отправили служить, номер воинской части, род войск;
- любые извещения из армии, личные письма с фронта, особенно с номером воинской части или полевой почты.
Существуют и различные неофициальные архивы, собранные частными лицами или организациями. Сведения об участниках боев, тружениках тыла, узниках концлагерей содержатся на сайте www.moypolk.ru. Данные на этот ресурс добавляют участники акции "Бессмертный полк".
Далее приведем список сайтов, которые могут также оказаться полезными при поиске информации:
www.pamyat-naroda.ru — места захоронений, сведения о прохождении службы;
www.rkka.ru/ihandbook.htm — список солдат, награжденных орденом Красного Знамени с 1921 по 1931 год;
www.dokst.ru – сведения о погибших в плену на территории Германии;
www.polk.ru – солдаты, пропавшие без вести;
www.pomnite-nas.ru — архив с фотографиями и описаниями воинских могил;
www.pomnite-nas.ru — фотографии и описания воинских захоронений.
Также могут быть полезны такие ресурсы, как www.rkka.ru (военно-топографические карты с боевой обстановкой), www.archives.ru (Росархив). Более подробный перечень ссылок вы можете уточнить тут.
Если вам не удается найти нужные данные ни в архивах, ни на просторах сети интернет, но вам известно, в каком населенном пункте либо регионе мог погибнуть ваш родственник, нужно обратиться в поисковый отряд.
Они занимаются поиском и перезахоронением останков участников военных действий. Не исключено, что ваши подсказки станут ключом для поисков, и если они увенчаются успехом, вас проинформируют об этом.
Кстати, не обязательно ехать на другой конец страны для того, чтобы связаться с поисковым отрядом, который территориально находится рядом с предполагаемым местом захоронения военного. Многие отряды работают на территориях не только в своем регионе, но и в целом по стране. Для начала проконсультируйтесь с поисковиками в вашем регионе, чтобы узнать, в какое из отделений лучше всего обратиться. Либо воспользуйтесь официальным сайтом Поискового движения России www.rf-poisk.ru
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Комментарии
Если данных о погибшем не нашлось во время Советского Союза, то при нынешнем бардаке это ещё более проблематично.