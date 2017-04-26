Температура воздуха в Алтайском крае пойдет на понижение с 28 апреля, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. В четверг днем столбики термометров будут колебаться от +15 до +24 градусов. А уже 30 апреля и 1 мая с прохождением двойной системы холодных фронтов и мощным обвалом арктического воздуха ожидаются неблагоприятные погодные явления.
"В регионе пройдут дожди, временами они будут сильной интенсивности. В ночные и утренние часы дождь в северных и предгорных районах перейдет в мокрый снег. Это, с большой вероятностью, может привести к установлению временного снежного покрова", — сообщила синоптик.
Также прохождение этих фронтов будет сопровождаться усилением ветра до 13-18 м/с, местами до 23 м/с, и дальнейшим понижением температуры. Температура воздуха 30 апреля и 1 мая будет находиться в диапазоне +2...+8 градусов. В ночь на 1 мая похолодает до 0...-6.
Постепенное потепление начнется со 2 мая. Но неблагоприятные условия сохранятся и в дальнейшем. Они будут сопровождаться сильным порывистым ветром и временами осадками в виде дождя.
Комментарии
пагода будет как всегда в это время - займи но выпей.
очень редко бывает вменяемая погода в это время