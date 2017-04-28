Премьера нового клипа группировки "Ленинград" на песню "Экстаз" состоялась 27 апреля. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова и Антон Филипенко, а режиссером стала партнер группы Анна Пармас. Меньше чем за сутки эротический клип посмотрели более 1,8 миллиона человек.
Сюжет 10-минутного ролика разворачивается в Санкт-Петербурге. В небольшой автомастерской работает небогатый молодой человек. День начинается как обычно, но все круто меняется после визита в шиномонтаж шикарной блондинки. Марина Бойцова в молодом человеке узнает своего бывшего одноклассника Стаса, который постоянно просил у нее списать.
Она вернулась из Нью-Йорка после 20-летнего отсутствия в России. Там она работает в галерее искусств и общается со сливками общества. Но ей так не хватает внимания настоящего мужчины.
У них завязывается бурный роман. В клипе много пикантных сцен. Состоятельная девушка покупает Стасу дорогую одежду, водит в салоны красоты, на балет и в рестораны. Но в один прекрасный момент парень признается, что он вовсе не Стас, а Виталик.
Марина его просто спутала с другим человеком, а парень не стал возражать. Но у пары уже завязались серьезные отношения, и девушка готова закрыть глаза на эту ошибку. Они решают лететь вместе в Нью-Йорк, но тут неожиданно появляется настоящий Стас…
В главной роли лже-Стаса (он же Виталик) снялся актер Антон Филипенко ("28 панфиловцев", "Под электрическими облаками"). Главную женскую роль сыграла актриса Светлана Ходченкова ("Метро", "Служебный роман. Наше время", "Викинг", "Росомаха: Бессмертный").
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В эпизодах снялся историк моды Александр Васильев. Роль настоящего Стаса сыграл Денис Шведов ("Мажор", "Налет", "Метод").
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