Температура воздуха в Алтайском крае 29 апреля постепенно пойдет на понижение, но наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются в регионе днем 30 апреля и в ночь на 1 мая, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
С прохождением холодных фронтов по всему краю пройдут дожди, в южных районах они будут сильной интенсивности. В северных и южных районах в ночные и утренние часы они перейдут в мокрый снег, что будет способствовать местами отложению временного снежного покрова.
Если днем 30 апреля в Алтайском крае столбики термометров покажут +16...+21, то уже в воскресенье будет +10...+15 градусов. В ночь на 1 мая похолодает до +2...-4, днем +4...+10 градусов.
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