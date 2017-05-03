9 мая в Барнауле состоится традиционный праздничный салют по случаю Дня Победы. В 22.30 салюты одновременно прогремят на пяти площадках:

- площадь Сахарова;

- площадка возле парка "Солнечный ветер" (Ленина, 152);

- парк "Лесная сказка" (Энтузиастов, 10а);

- площадь Мира (Георгия Исакова, 213);

- площадь ДК "Южный" (Чайковского, 21).

Главный городской салют традиционно запустят на площади Сахарова. Как сообщил порталу Amic.ru руководитель ООО "Салют Алтай" Валерий Гудыменко, длительность этого красочного представления составит 5,5 минут. Максимальная высота огненных залпов от земли будет достигать 125 метров. Горожане смогут наблюдать в небе такие фигуры, как многоцветные пионы, хризантемы, пальмы, искристые кроссеты и др. Также во время фейерверка будут использоваться бурачные изделия (букеты огней, которые берут начало у поверхности земли и устремляются вверх).