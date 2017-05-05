Вторые майские праздники в Алтайском крае начнутся со штормовой погоды. Днем 6 мая и в начале ночи 7 мая ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами порывы достигнут отметок 22-27 метров в секунду. Пройдут дожди с грозами.
Температура воздуха в ночные часы повысится до +9...+14 градусов, а днем будет колебаться от +21 по северо-западу до +31 по юго-востоку.
В период с 7 по 9 мая в регионе установится неустойчивая прохладная погода с дождями. Столбики термометров ночью покажут отметки от +1 до +10 градусов, днем от +10 до +18 градусов. Лишь в дневные часы 8 мая на фоне малооблачной без осадков погоды воздух прогреется до +17...+22.
"В ночь на 9 мая и в утренние часы на День Победы будет дождливо и прохладно. Ожидается от +11 до +20 градусов, в Барнауле около +14. Начиная с 10 мая температура воздуха пойдет на повышение", — рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
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