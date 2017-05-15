Фото: www.ctv.by/novosti-ukrainy
Португальский певец Сальвадор Собрал объявлен победителем музыкального конкурса "Евровидение-2017", который прошел в ночь на 14 мая в Киеве. Это первая победа Португалии в истории конкурса. Рассказываем, что нужно знать о певце, который очаровал всю Европу.
О молодом человеке известно немного. Он родился 28 декабря 1989 года в Лиссабоне, где впоследствии и провел большую часть жизни. Однако некоторое время Собрал жил в Нью-Йорке.
В возрасте десяти лет Собрал принял участие в телепередаче Bravo Bravissimo, к 20 годам стал одним из финалистов португальской версии известной передачи Pop Idol — там он занял седьмое место в третьем сезоне проекта, исполнив песни Стиви Уандера и Леонарда Коэна.
Собрал изучал психологию в Институте прикладной психологии в Лиссабоне. Покинув лиссабонский университет, он поступил в престижную музыкальную академию в Барселоне, где завершил обучение в 2014 году. Большую музыкальную карьеру начал в составе инди-поп-группы Noki Woi, которую он покинул к 2016 году. В этом же году Сальвадор выпустил свой первый и довольно успешный сольный альбом под названием Excuse me.
У Сальвадора врожденный порок сердца, он вынужден жить в щадящем режиме, поэтому готовился к выступлению на "Евровидении" и репетировал не так активно, как остальные участники. Его очень часто сопровождает сестра Луиза Собрал, написавшая для него песню Amar pelos dois, с которой он и победил в конкурсе. По некоторым данным, сестра могла заменить Собрала, если бы его состояние здоровья не позволило ему выйти на сцену. Как пишут западные СМИ, трехминутный путь до основной сцены конкурса оказался Собралу не по силам, и он пел, стоя на небольшой площадке посреди зала.
Как выиграл конкурс "Евровидение"?
В этом году представитель Португалии довольно уверенно победил. В конкурсе, который благодаря прошлогоднему триумфу украинской певицы Джамалы проходил в Киеве, за хрустальный микрофон боролись 26 претендентов. В отличие от большинства предыдущих конкурсов, сначала были объявлены результаты голосования жюри стран-участниц, а результаты зрительского голосования объявили в самом конце.
Основными конкурентами Сальвадора были представлявший Болгарию Кристиан Костов и итальянец Франческо Габбани. Но в итоге Кристиан занял второе место, а Франческо и вовсе шестое. Представитель Португалии набрал 758 очков, болгарин – 615, а ставшая третьей молдавская группа Sunstroke Project — 374. Таким образом, следующий песенный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Португалии. Любопытно, что российская певица Юлия Самойлова, не допущенная в Киев Службой безопасности Украины, обрадовалась победе Собрала.
Очень тихий и скромный номер, который очаровал Европу. После оглашения результатов Сальвадор поднялся на сцену и исполнил песню вместе со своей сестрой Луизой.
"Музыка — не фейерверк, музыка — это чувство", — сказал победитель "Евровидения-2017", выйдя на сцену за хрустальным микрофоном.
Комментарии
Вот сейчас циники напишут, что если победитель Евровидения не голубой, значит надо посмотреть на его отношения с сестрой, это же, типа, Евровидение
У Сальвадора врожденный порок сердца...
.. трехминутный путь до основной сцены конкурса оказался Собралу не по силам..
Как знали наши, что инвалид победит!