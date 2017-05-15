Сегодня в сети Интернет кто угодно может оставлять какие угодно сообщения – обидные, провокационные, неприятные. И подавляющее большинство делает это анонимно. Возможно, уже в скором будущем все изменится. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ против анонимности в интернете и об урегулировании сервисов, похожих на средства массовой информации. Об этом говорится в "Стратегии развития информационного сообщества в РФ на 2017-2030 годы". Текст размещен на сайте президента. Что это значит, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В тексте стратегии есть объяснения. Такие меры необходимы, чтобы сформировать в России инфопространства, которые учитывают потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений.
Также отмена анонимности предусматривает отмену безответственности и безнаказанности. Но при этом власти гарантируют создание системы, которая будет обеспечивать личную безопасность пользователей.
Более того, стратегия направлена в первую очередь на повышение безопасности. Об этом заявил "Лайфу" советник президента по интернету Герман Клименко.
"Нет там строчки "ликвидировать анонимность". Речь идёт о том, чтобы наши граждане в безопасности находились", — добавил Клименко.
В вопросы безопасности входит не только анонимность – с её обеспечением связана и защита устройств от вирусов. Герман Клименко отметил, что, если обеспечение безопасности в конечном итоге потребует отказа от анонимности, этот сценарий в дальнейшем также не исключён.
Также цель стратегии – гарантировать конфиденциальность и личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации и исключающую анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей. Так что добропорядочным гражданам бояться нечего.
Стратегия уже вступила в силу?
Ранее с инициативой исключить анонимность в социальных сетях выступал депутат "Единой России" Виталий Милонов. Он предлагал запретить подросткам до 14 лет регистрироваться в соцсетях, а всем остальным указывать там свои паспортные данные.
Комментарии
а всем остальным указывать там свои паспортные данные.
Вот это правильно. Хочешь комментировать, выкладывай копию паспорта
Ну узнали вы нас, дальше что?
Пространство виртуальное, а мысли, высказываемые разными людьми, вполне реальные и всеобщие. Они никому не принадлежат, так же, как и чувства. Можно задавить кого-то неугодного одного, но всех невозможно. Мысли нематериальны, они, что называется, носятся в воздухе. Примеров тому много в научной среде, когда научные открытия совершали независимо друг от друга разные учёные. Так что все потуги власти в ограничении прав высказываться свободно бесполезны.
может лучше начать с борьбы с анонимностью при расходовании бюджетных средств, а?
Создать сайт где любой желающий мог посмотреть кому и сколько из бюджета выделено и что именно за сколько и в каком колличестве и у кого куплено / на что потрачено до копейки
Гостю 13.19 "Мысли не материальны" но шконка в солнечном Магадане вполне материальная жёсткая и холодная
"Сейчас вам не тридцать седьмой год" - сказал путин начиная варфоломеевскую ночь.
как раз к выборам. Совпадение?
месный! ты вот типичный совок, создайте то, сделайте это, а я заценю та покритикую! бюджет к твоему сведению местный и не только, завсегда публикуетЦа, тебе надыть тока попу от дивана поднять да знаний необходимых набраться! тут то конечно свои хотелки проще печатать, моск напрягать совсем не нужно! ха-ха!
что касаемо сабжа то товарисч сноуден давно показал какой дорогой надыть идти нашим властям что бы стать ну очень демакратичной страной! ха-ха!
Пункт «д» статьи 34, в котором говорится буквально так: «создать систему доверия в сети «Интернет», гарантирующую конфиденциальность и личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации и (тут внимание) исключающую анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей». В принципе этот пункт просто «выносит мозг», поскольку в одном предложении сливаются противоположности: конфиденциальность и отсутствие анонимности. Всего в «Стратегии» 65 пунктов с главками, много страниц.
Прикрываясь красивыми речами и некими благими намерениями, власть пытается не только заткнуть рот инакомыслящих, но и отследить их местоположение.
Осталось еще обязать всех жителей устанавливать в своих квартирах жучки, чтобы власть была в курсе, о чем про нее говорят на кухне, пришивать бирки на одежду, чтобы никакой анонимности.
деду
нуну публикуется, а где то на что потратили с полной детализацией, где публикуется?
А я предупреждал!