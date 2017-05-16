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Почему на Алтае стало больше тарантулов и что делать при встрече с ними?

, ИА "Амител"
Во избежание укусов специалисты рекомендуют быть особенно бдительными


Фото: Александр Степанюк

Жители Алтайского края обеспокоены нашествием ядовитых пауков. Очевидцы отмечают в соцсетях, что пауков стало много на садовых участках, также они встречаются и в краевой столице. По словам местных жителей, регион атаковали тарантулы. С чем это связано и как себя вести при встрече с ними, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Почему тарантулов стало больше?

Как пояснила доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Ирина Кудряшова, южнорусский тарантул в Алтайском крае был всегда, это представитель нашей фауны. Но, как у многих беспозвоночных, у них бывают вспышки численности. Способствовать этому могли мягкие зимы последних лет и высокий снежный покров, а также увеличение кормовой базы.

Специалист отметила, что тарантулы ведут преимущественно ночной образ жизни. Обычно они сидят в норках и выходят на охоту только в темное время суток. Длина тела самца тарантула достигает 5 см, самки в два раза меньше. Тарантул южнорусский имеет характерный окрас: сверху он серого цвета, а снизу полностью черный. Все тельце этого насекомого полностью покрыто короткой шерстью.

2
Почему же они сейчас активизировались?

После зимы самки покидают свои дома, чтобы сделать первую яйцекладку. Когда появляется потомство, паучихи начинают мигрировать. Это происходит в конце апреля и в мае. Именно по этой причине люди стали видеть их чаще обычного.

"Сейчас людям пауки стали более заметны из-за миграции. Это связано с тем, что у самок появилось потомство и своих паучат, как заботливые матери, тарантулы переносят на спинной стороне брюшка на другие территории. Таким образом происходит расселение потомства", — пояснила Ирина Кудряшова.

Следующий всплеск активности у этих пауков можно ожидать к концу лета, когда наступит сезон спаривания.
3
Что делать, если встретился с тарантулом?

Тарантулы питаются различными беспозвоночными и насекомыми, в том числе которые являются вредителями сада и огорода. На человека они специально не нападают, но, если их побеспокоить, то они могут укусить. Если такая встреча произошла на природе, не стоит делать резких движений и провоцировать паука. Без резких движений покиньте это место.

Так как тарантулы живут в норах, также встретиться с ними можно в огороде. Чего точно не стоит делать, так это бить тарантула палкой. Обороняясь, тарантул может подпрыгнуть в высоту более чем на 10 см, именно поэтому следует быть крайне осторожным с ним. При встрече с ним лучше до него не дотрагиваться, не стоит пугать, он очень хорошо чувствует опасность и может начать обороняться.

Ирина Кудряшова отмечает, что уничтожать их не рекомендуется. Паука лучше осторожно перенести в лес или на безопасное от вашего жилища расстояние. Убить тарантула можно с помощью инсектицидов, то есть химических препаратов для уничтожения вредных насекомых.

4
Что делать, если паук укусил человека?

Больной укус может иметь неприятные последствия для человека. Тяжелее всего укусы тарантула переносят дети. Они не являются смертельными, но может возникнуть анафилактический шок. По болезненности их сравнивают с укусом осы или шершня. Опухоль, зуд и жжение на месте укуса могут продолжаться на протяжении нескольких дней.

Место укуса нужно обработать любым антисептиком. Это может быть спирт, перекись водорода. Для устранения болевых ощущений рекомендуется к месту укуса приложить холодный компресс и принять антигистаминный препарат.

После устранения боли можно смазать укушенную поверхность кожи мазью, содержащей антибиотик (левомицетин, левомеколь), или противовоспалительной мазью. Укушенному человеку лучше обеспечить полный покой и потребление большого количества теплой жидкости.

Если возникнут серьезные симптомы аллергии, необходимо показать врачу. Если тарантул укусил ребенка, поход в медицинское учреждение откладывать не стоит.

 


 


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