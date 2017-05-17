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В космосе твой крик не услышат. Почему нужно смотреть "Чужой: Завет" Ридли Скотта?

, ИА "Амител"
Один из самых ожидаемых фильмов года 18 мая выходит в российский прокат


Один из самых ожидаемых фильмов 2017 года "Чужой: Завет" от легендарного и культового режиссёра Ридли Скотта выходит в российский прокат 18 мая. Amic.ru совместно с сетью кинотеатров "Пионер" в Барнауле рассказывает, почему нужно немедленно бежать в кино и покупать билет на этот фильм.

1
О чем новый "Чужой"?

Действие фильма происходит между событиями "Прометея" и классического первого "Чужого", режиссером которых также был Ридли Скотт.

В новом фильме члены экипажа корабля "Завет", находящегося на дальней стороне галактики, обнаруживают планету, которая, как они думают, является неизведанным "раем". Но на деле это оказывается тёмным и опасным миром с единственным обитателем — андроидом Дэвидом, который выжил в экспедиции "Прометей". Скотт обещал, что в фильме появится новая информация относительно происхождения ксеноморфов. Новую планету, которая станет домом инженеров, назвали Раем, так как на ней, по сути, обитают создавшие человечество боги.

2
Кто сыграл в главных ролях?
Как и в "Прометее", здесь очень любопытный актерский состав. Прежде всего, нужно выделить Майкла Фассбендера, который исполнил роли сразу двух роботов. Также в картине можно увидеть Кэтрин Уотерстон, которая недавно снялась в "Фантастических тварях и местах их обитания", Билли Крудапа, Дэнни МакБрайда, Демиана Бишира, а также Джеймса Франко в роли капитана корабля "Завет".
3
Почему это интересно?
Ридли Скотт наконец-то раскроет тайну происхождения опасного пришельца ксеноморфа. Он продолжает традиции и стилистику "Прометея", но делает это в рамках вселенной "Чужого". Получилась интересная смесь. Картина больше напоминает философский фильм-притчу о поисках Бога, происхождении человечества, нежели просто фантастический триллер. Любопытно, что Ридли Скотт уже заявил, что "Завет" станет первой частью новой трилогии. Вторую часть с подзаголовком "Пробуждение" он начнет снимать уже в 2018 году.
4
Чем известен Ридли Скотт?

Сегодня сэр Ридли Скотт — один из самых уважаемых режиссеров в Голливуде. Ему уже под 80 лет, и за плечами у него более 25 картин, среди которых легко можно набрать несколько шедевров. В большое кино Ридли Скотт попал после съемок рекламы. Его дебют "Дуэлянты" был довольно тепло встречен критиками на Каннском кинофестивале, поэтому студия "20 век Фокс" пригласила его делать первого "Чужого". Триллер 1979 года сделал революцию в жанре фантастического кино, заработав в прокате более 100 миллионов долларов. И сегодня эту картину считают одной из самых эталонных в истории кино. Далее Ридли Скотт снял еще один шедевр – "Бегущего по лезвию" с Харрисоном Фордом, которого критики называют одной из величайших научно-фантастических лент. Также в фильмографии Ридли Скотта есть такие фильмы, как "Легенда", "Тельма и Луиза", "Гладиатор", "Черный ястреб", "Марсианин", "Гангстер" и другие.

5
Где смотреть?
В Барнауле "Чужой: Завет" можно посмотреть в сети кинотеатров "Пионер". Более подробную информацию и расписание можете узнать на их сайте. Пока же предлагаем посмотреть трейлер картины.

 


 


 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

17.05.2017 08:31
Nic

Подождем, качнем, посмотрим.

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