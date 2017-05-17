Один из самых ожидаемых фильмов 2017 года "Чужой: Завет" от легендарного и культового режиссёра Ридли Скотта выходит в российский прокат 18 мая. Amic.ru совместно с сетью кинотеатров "Пионер" в Барнауле рассказывает, почему нужно немедленно бежать в кино и покупать билет на этот фильм.
Действие фильма происходит между событиями "Прометея" и классического первого "Чужого", режиссером которых также был Ридли Скотт.
В новом фильме члены экипажа корабля "Завет", находящегося на дальней стороне галактики, обнаруживают планету, которая, как они думают, является неизведанным "раем". Но на деле это оказывается тёмным и опасным миром с единственным обитателем — андроидом Дэвидом, который выжил в экспедиции "Прометей". Скотт обещал, что в фильме появится новая информация относительно происхождения ксеноморфов. Новую планету, которая станет домом инженеров, назвали Раем, так как на ней, по сути, обитают создавшие человечество боги.
Сегодня сэр Ридли Скотт — один из самых уважаемых режиссеров в Голливуде. Ему уже под 80 лет, и за плечами у него более 25 картин, среди которых легко можно набрать несколько шедевров. В большое кино Ридли Скотт попал после съемок рекламы. Его дебют "Дуэлянты" был довольно тепло встречен критиками на Каннском кинофестивале, поэтому студия "20 век Фокс" пригласила его делать первого "Чужого". Триллер 1979 года сделал революцию в жанре фантастического кино, заработав в прокате более 100 миллионов долларов. И сегодня эту картину считают одной из самых эталонных в истории кино. Далее Ридли Скотт снял еще один шедевр – "Бегущего по лезвию" с Харрисоном Фордом, которого критики называют одной из величайших научно-фантастических лент. Также в фильмографии Ридли Скотта есть такие фильмы, как "Легенда", "Тельма и Луиза", "Гладиатор", "Черный ястреб", "Марсианин", "Гангстер" и другие.
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Подождем, качнем, посмотрим.