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Экзамен на носу: как справиться с волнением перед ЕГЭ?

, ИА "Амител"
Советы школьникам и родителям, как психологически подготовиться к экзамену


Выпускные экзамены совсем близко. За оставшиеся дни еще можно подтянуть знания и восполнить пробелы. Но очень часто бывает, что школьник готов к ЕГЭ, но не может справиться с волнением, ему не удается ответить даже на простой вопрос — ученик начинает сомневаться. Как справиться с волнением и как правильно подготовиться к ЕГЭ, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как "набить руку"?
Психологи рекомендуют выпускникам "набить руку", то есть максимально отработать навыки работы в тестовом формате. Если ученик прорешает, допустим, несколько десятков тестов, то ему будет легче на экзамене.
2
А нужны ли шпаргалки?
Проносить на ЕГЭ шпаргалки — это неоправданный риск. Школьника могут просто выгнать из пункта сдачи экзамена.
 
А вот написать шпаргалки можно и даже нужно. Во время создания "шпор" ученик структурирует знания, лаконично, но емко умещает на небольшом листочке немалый объем информации. Во время такой работы выпускник запоминает немалую часть информации. Так что написать шпаргалки можно, это систематизирует знания. А вот брать их с собой на ЕГЭ нельзя.
3
Учиться отдыхать
Если школьник в последние недели перед ЕГЭ будет постоянно зубрить, учить и стараться запомнить все, то это может привести к негативным последствиям. Мозгу нужен отдых. Переутомление грозит стрессом, нервными срывами, бессонницей, усталостью. Следовательно, нарушается память и не получается сконцентрироваться. А это немаловажно. Необходимо чередовать учебу и полноценный отдых. Речь не идет о телевизоре или компьютерных играх. Лучше проводить время на свежем воздухе, не забывать о физических нагрузках и здоровом полноценном сне.
4
Надо есть

Организму необходима качественная энергия. Тем более что труд интеллектуальный не менее утомителен, чем физический. Не забывайте про сложные углеводы, жиры и белки. Пища должна быть здоровой и полезной. Обязательно введите в рацион свежие фрукты и овощи.

Лучше употреблять продукты, в которых содержится натуральный крахмал и сахара: картофель, бобовые, рис, чёрный хлеб, орехи. Эта пища будет усваиваться медленнее, и мозгу хватит заряда энергии на несколько часов.

5
За сутки до часа Х
Очень простые советы, которые действительно помогут. Не стоит ими пренебрегать. Перед ответственным днем школьнику нужно выспаться. Лечь лучше пораньше, обязательно проветрить комнату. А вот учить в ночь перед экзаменом нет смысла – информация не усвоится. Только если быстро пробежаться по основным пунктам.
6
Как вести себя родителям?

Помните, что экзамены — это стресс. А если от результатов этих экзаменов зависит поступление в вуз, то ответственность значительно усиливается. Ваша задача – поддержать ребенка. Объясните ему, что вам не важно количество баллов, потому что оценка не всегда может объективно измерить знания.

Не критикуйте школьника после ЕГЭ. Поддерживайте детей, не скупитесь на похвалу, помогите выпускнику поверить в себя. Уверенность — немаловажная составляющая успеха на экзамене.

Будьте внимательны к ребенку. Если вам показалось, что он плохо себя чувствует, изнурен или сильно напряжен, то позвольте сделать ему перерыв от занятий. Один день ничего не решит, тем более что здоровье куда важнее.

Следите за тем, чтобы ребенок обязательно отдыхал.

И еще раз: дайте понять ребенку, что вы его любите, что результаты экзаменов – не самое важное в жизни и вы не будете его ругать, если результаты ЕГЭ окажутся хуже ожидаемых.

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