Выпускные экзамены совсем близко. За оставшиеся дни еще можно подтянуть знания и восполнить пробелы. Но очень часто бывает, что школьник готов к ЕГЭ, но не может справиться с волнением, ему не удается ответить даже на простой вопрос — ученик начинает сомневаться. Как справиться с волнением и как правильно подготовиться к ЕГЭ, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Организму необходима качественная энергия. Тем более что труд интеллектуальный не менее утомителен, чем физический. Не забывайте про сложные углеводы, жиры и белки. Пища должна быть здоровой и полезной. Обязательно введите в рацион свежие фрукты и овощи.
Лучше употреблять продукты, в которых содержится натуральный крахмал и сахара: картофель, бобовые, рис, чёрный хлеб, орехи. Эта пища будет усваиваться медленнее, и мозгу хватит заряда энергии на несколько часов.
Помните, что экзамены — это стресс. А если от результатов этих экзаменов зависит поступление в вуз, то ответственность значительно усиливается. Ваша задача – поддержать ребенка. Объясните ему, что вам не важно количество баллов, потому что оценка не всегда может объективно измерить знания.
Не критикуйте школьника после ЕГЭ. Поддерживайте детей, не скупитесь на похвалу, помогите выпускнику поверить в себя. Уверенность — немаловажная составляющая успеха на экзамене.
Будьте внимательны к ребенку. Если вам показалось, что он плохо себя чувствует, изнурен или сильно напряжен, то позвольте сделать ему перерыв от занятий. Один день ничего не решит, тем более что здоровье куда важнее.
Следите за тем, чтобы ребенок обязательно отдыхал.
И еще раз: дайте понять ребенку, что вы его любите, что результаты экзаменов – не самое важное в жизни и вы не будете его ругать, если результаты ЕГЭ окажутся хуже ожидаемых.
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