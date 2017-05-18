Украина в очередной раз расширила список санкций против России. На этот раз в черный список Киев внес целый ряд российских СМИ. Кроме того, своим указом президент Украины Петр Порошенко запретил доступ к российским социальным сетям. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".
В немилость попали "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурсы "Яндекса" и Mail.ru.
Ограничения также затронут сайты компаний ABBYY, "Лаборатория Касперского" и DrWeb. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, пригрозила украинским интернет-провайдерам штрафами, если данный указ будет проигнорирован.
Решение о новых санкциях вызвало критику и со стороны интернет-ассоциаций. Украинские компании и провайдеры оказались не готовы к этому и не знают, как исполнять указ. При этом штраф за отсутствие блокировки российских интернет-ресурсов составит от 100 до 200 минимумов доходов граждан. Санкции вводятся на три года. Стоимость блокировки этих сайтов оценивается профессионалами рынка в сумму $1 млрд.
Да, безусловно. Украинский юрист Роман Лихачев подал исковое заявление в Высший административный суд с требованием признать указ Порошенко незаконным.
Правозащитник заявил, что не намерен мириться с "безнаказанным нарушением прав граждан”. После этого на сайте президента Украины зарегистрировали 40 петиций с призывами не блокировать работу российских ресурсов.
Негативно отнесся к этому указу и государственный департамент США. Они рассмотрели в этих действиях подрыв конституционных принципов. В то же время в Госдепе отмечают, что Москва ведет против Украины пропаганду, направленную на дестабилизацию ситуации в этой стране.
И теперь жители Украины не могут выйти в "Одноклассники" и "ВК"?
При желании смогут. Специалисты российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" начали рассылать пользователям из Украины инструкции по обходу блокировки сайтов и что делать, чтобы "не потерять свои контакты и важную информацию".
В Mail.ru Group заявили, что жители Украины смогут и дальше пользоваться попавшими под санкции соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также поисковой системой Mail.ru. Сервисами Mail.ru Group, по данным компании, пользуются около 25 млн жителей Украины.
Комментарии
Дали инструкции, как обойти блокировки Роскомнадзора?