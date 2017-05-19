Теплая погода без осадков установится над районами Алтайского края в выходные. Кратковременные дожди возможны местами в субботу лишь в северных районах. Ветер усилится до 8-12 метров в секунду.
"Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +2 до +7 градусов. Но еще местами в восточных и предгорных районах возможны заморозки на почве 0...-2. Днем температура повысится до +18...+23 градусов", — сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
В воскресенье сохранится сухая погода без осадков. Ночью столбики термометров покажут +3...+10 градусов, днем потеплеет до +20...+26 градусов. 22 мая южный циклон из районов Казахстана принесет в Алтайский край летнюю погоду. В начале недели столбики термометров днем покажут +25...+30 градусов.
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