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Сборная России по хоккею с шайбой на чемпионате мира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Канады. Рассказываем, где смотреть этот матч.
Когда и где сыграют?
Матч сборных Канады и России пройдет в субботу, 20 мая, в Кельне и начнется в 16.15 по московскому времени. В Барнауле это будет уже 20.15. Любопытно, что в этот момент начнется ежегодная акция "Музейная ночь", и любителям спорта и искусства придется делать нелегкий выбор между двумя этими событиями.
Кто сыграет во втором полуфинале и когда финал?
Второй полуфинал между сборными Швеции и Финляндии начнется в 20.15 по московскому времени также 20 мая. Отметим, что матч за 3-е место и финал пройдут на следующий день, 21 мая. Игра за бронзовые медали начнется в 17.15, финал – в 21.45 по московскому времени.
Где смотреть?
Матч покажет Первый канал, как и встречу в четвертьфинале с Чехией. В Барнауле матч можно посмотреть в нескольких барах. Ссылка ниже.
Комментарии
если первый канал показывает наших - значит продуют канадцам.