Алтайский край в начале этой рабочей недели окажется под влиянием южных циклонов, которые принесут в регион летнюю погоду. Пик тепла придется на 23 мая, когда на всей территории края столбики термометров покажут отметки +30...+36 градусов. Но вместе с летней жарой циклоны принесут сильный порывистый ветер, который в дневные часы усилится до 11-16 м/с, а во второй половине дня — 18-23 м/с.
"В середине недели, 24 мая и ночью 25 мая, с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с грозовыми дождями и порывистым ветром. В предгорьях вероятны ливни. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +18, днем +25...+31", — сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Днем 25 мая и до конца рабочей недели вновь установится спокойная погода, преимущественно без осадков, со спадом жары. Ночью +3...+10 градусов, днем +18...+23.
В ночь на субботу есть вероятность слабых заморозков на почве в северных районах 0...-1 градус.
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