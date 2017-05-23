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Очередная трагедия мирового уровня произошла накануне вечером в Великобритании. Взрыв в концертном комплексе "Манчестер Арена", возможно, станет самым крупным терактом в стране за последнее десятилетие. Рассказываем, что известно на данный момент.
Глава манчестерской полиции Иан Хопкинс сообщил, что это был теракт.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщает, что бомбу мог взорвать террорист-смертник.
Если это действительно террористы, то это будет самая крупная атака в Братании за последние 12 лет. В 2005 году во время взрыва в лондонском метро погибло более 50 человек.
Люди со всего мира выражают соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время взрыва. Жители Манчестера запустили в социальных сетях хэштег #roomformanchester для предоставления временного жилья пострадавшим в результате взрыва. Местные таксисты в эту ночь бесплатно развозили людей. А в соцсети Facebook появилась функция "Я в безопасности".
Есть уже несколько политических заявлений. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала это "ужасающим террористическим актом". Она выразила соболезнования семьям погибших и сообщила, что правоохранительные органы расследуют все обстоятельства произошедшего.
Правящая Консервативная партия Великобритании сообщила о приостановке предвыборной кампании к парламентским выборам 8 июня.
Соболезнования выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Мексики Энрике Пенья Ньето.
Певица Ариана Гранде написала в Twitter: "Опустошена. От всего сердца, мне так жаль. У меня нет слов".
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