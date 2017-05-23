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Что известно о взрыве на стадионе в Манчестере?

, ИА "Амител"
Взрыв в "Манчестер Арена" произошел накануне вечером

Фото: all.kpcdn.net


Очередная трагедия мирового уровня произошла накануне вечером в Великобритании. Взрыв в концертном комплексе "Манчестер Арена", возможно, станет самым крупным терактом в стране за последнее десятилетие. Рассказываем, что известно на данный момент.

1
Что произошло?
Вечером в понедельник, 22 мая, около 22:30 (00:30 мск) на крупнейшей спортивной арене Великобритании —  концертном комплексе "Манчестер Арена" – произошло два взрыва. Это было уже за пределами площадки почти сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде. Сама певица не пострадала. На ее концерте было несколько тысяч человек, много детей и подростков.

2
Это был теракт?

Глава манчестерской полиции Иан Хопкинс сообщил, что это был теракт.

Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщает, что бомбу мог взорвать  террорист-смертник.

Если это действительно террористы, то это будет самая крупная атака в Братании за последние 12 лет. В 2005 году во время взрыва в лондонском метро погибло более 50 человек.

3
Сколько человек пострадало и были ли среди них россияне?
По последним данным, погибли 19 человек. Госпитализированы 59 человек в шесть больниц, еще несколько получили помощь на месте. По информации "BBC", многие люди получили ранения, схожие с повреждениями, наносимыми шрапнелью. Это может указывать на бомбы, начинённые мелкими поражающими элементами.
В посольстве России в Великобритании сообщили, что пока не имеют данных о пострадавших россиянах.
4
Какова реакция на взрыв?

Люди со всего мира выражают соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время взрыва. Жители Манчестера запустили в социальных сетях хэштег #roomformanchester для предоставления временного жилья пострадавшим в результате взрыва. Местные таксисты в эту ночь бесплатно развозили людей. А в соцсети Facebook  появилась функция "Я в безопасности".

Есть уже несколько политических заявлений. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала это "ужасающим террористическим актом". Она выразила соболезнования семьям погибших и сообщила, что правоохранительные органы расследуют все обстоятельства произошедшего.

Правящая Консервативная партия Великобритании сообщила о приостановке предвыборной  кампании к парламентским выборам 8 июня.

Соболезнования выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Певица Ариана Гранде написала в Twitter: "Опустошена. От всего сердца, мне так жаль. У меня нет слов".


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