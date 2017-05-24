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Алкоголь под запретом: как будут проходить последние звонки в Барнауле?

, ИА "Амител"
Последние звонки в Барнауле пройдут 25 мая. Рассказываем, как правильно прощаться со школой


Для одиннадцатиклассников Алтайского края последний звонок прозвучит 25 мая на торжественных линейках. Как должны выглядеть выпускники, допустим ли на празднике алкоголь и можно ли отмечать праздник на природе? О правилах прощания со школой читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Какую одежду выбрать на последний звонок?

Традиционно на последние звонки одиннадцатиклассники приходят "по форме": белый верх, черный низ. Мальчики выбирают темные брюки и белые рубашки.

Девочки – юбки и блузки. Очень много старшеклассниц приходит на последний звонок в образе "первоклассниц": хвостики, пышные бантики, белые фартуки, короткие юбки и белые гольфы. Такая мода для выпускниц была особенно распространена несколько лет назад.

На самом деле форма одежды может быть любой. Никто не прогонит выпускника, если он придет в джинсах и разноцветной рубашке. Но учителя отмечают, что большинство одиннадцатиклассников выбирают праздничную форму одежды.

2
Можно ли отметить окончание школы на природе?
Нет, нельзя. Правила проведения последних звонков и выпускных исключают мероприятия на открытой местности (в лесу, у водоемов). Также выпускникам запрещено выезжать группой за пределы населенных пунктов.
3
Как должно проходить празднование последних звонков?

Обязательно на торжественных мероприятиях должны находиться родители. Также необходимо присутствие организаторов мероприятия и ответственных за проведение последних звонков.

Выпускникам запрещено употреблять алкоголь. Кроме того, вчерашним одиннадцатиклассникам запрещено находиться в ночное время без сопровождения родителей или лиц, ответственных за проведение последних звонков.

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4

Будет ли в Барнауле запрещена продажа алкоголя на время празднования последних звонков?

Нет, такие меры в краевой столице принимать не будут. Хотя в некоторых регионах к этой идее отнеслись с интересом. Так, продажу алкоголя хотят запретить в Московской области. Там продажу алкоголя хотят ограничить в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях.

 


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Комментарии

24.05.2017 12:23
- гость -

Правила проведения последних звонков и выпускных исключают мероприятия на открытой местности (в лесу, у водоемов). Также выпускникам запрещено выезжать группой за пределы населенных пунктов.

Напомнило фильм Деда-вю

- Котлета с картошкой, рыба с рисом.
-Мне Котлету с рисом.
-РЫБА с рисом! Колета с картошкой!
Клиент клиенту: - Да берите, потом поменяемся.
-Меняться ЗАПРЕЩЕНО!!!

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