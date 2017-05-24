Для одиннадцатиклассников Алтайского края последний звонок прозвучит 25 мая на торжественных линейках. Как должны выглядеть выпускники, допустим ли на празднике алкоголь и можно ли отмечать праздник на природе? О правилах прощания со школой читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Традиционно на последние звонки одиннадцатиклассники приходят "по форме": белый верх, черный низ. Мальчики выбирают темные брюки и белые рубашки.
Девочки – юбки и блузки. Очень много старшеклассниц приходит на последний звонок в образе "первоклассниц": хвостики, пышные бантики, белые фартуки, короткие юбки и белые гольфы. Такая мода для выпускниц была особенно распространена несколько лет назад.
На самом деле форма одежды может быть любой. Никто не прогонит выпускника, если он придет в джинсах и разноцветной рубашке. Но учителя отмечают, что большинство одиннадцатиклассников выбирают праздничную форму одежды.
Обязательно на торжественных мероприятиях должны находиться родители. Также необходимо присутствие организаторов мероприятия и ответственных за проведение последних звонков.
Выпускникам запрещено употреблять алкоголь. Кроме того, вчерашним одиннадцатиклассникам запрещено находиться в ночное время без сопровождения родителей или лиц, ответственных за проведение последних звонков.
Будет ли в Барнауле запрещена продажа алкоголя на время празднования последних звонков?
Комментарии
Правила проведения последних звонков и выпускных исключают мероприятия на открытой местности (в лесу, у водоемов). Также выпускникам запрещено выезжать группой за пределы населенных пунктов.
Напомнило фильм Деда-вю
- Котлета с картошкой, рыба с рисом.
-Мне Котлету с рисом.
-РЫБА с рисом! Колета с картошкой!
Клиент клиенту: - Да берите, потом поменяемся.
-Меняться ЗАПРЕЩЕНО!!!