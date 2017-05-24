Фото: kino-teatr.ru
Во вторник, 23 мая, в одном из лучших театров страны – "Гоголь-центре" – и квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, связанные с делом о хищении 200 миллионов рублей. Рассказываем все, что на эту минуту известно об этой ситуации, которую уже многие деятели культуры называют самым постыдным событием последнего времени в России.
Как часто это происходит в последнее время, обыски состоялись рано утром. Следователи пришли в "Гоголь-центр" и квартиру Кирилла Серебренникова в девять утра. Следователи забрали телефоны у находящихся в здании сотрудников "Гоголь-центра", труппу не выпускали наружу, попасть в театр также было невозможно. Об обысках в квартире одного из самых лучших и успешных театральных режиссеров сообщила активистка Ольга Романова на своей странице в фейсбуке. К квартире и театру моментально стянулись журналисты и артисты. Серебренников покинул квартиру около 15.00, когда его вывели люди в масках. Режиссер бегло заявил журналистам, что следователи обходятся с ним вежливо и деликатно.
Позже стало известно, что обыски проходили по уголовному делу, заведенному еще два года назад. Дело было возбуждено 19 мая 2015-го. В его материалах сказано, что в 2014-м Министерство культуры России выделило автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" субсидии на поддержку развития и популяризации современного искусства. Художественным руководителем "Седьмой студии" в этот период был Кирилл Серебренников. Речь идет о растрате около 200 миллионов бюджетных средств. Позже источник в СК сообщил "Интерфаксу", что Кирилл Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля. Ранее о недобросовестном расходовании средств "Гоголь-центром" в прокуратуру сообщали депутаты Евгений Федоров и Михаил Дегтярев. Другие же СМИ сообщали, что поводом для проверок стал мат в спектаклях в "Гоголь-центре". Спустя несколько часов после допроса Кирилл Серебренников был отпущен с условием, что он приедет в СК по первому требованию следователей.
Кроме того, 23 мая обыски также прошли у бывшего руководителя Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Софьи Апфельбаум. Любопытно, что именно она представляла Министерство культуры при заключении договора на выделение субсидий "Седьмой студии" в рамках проекта "Платформа". Сейчас она занимает пост директора Российского академического молодежного театра (РАМТ).
Театр имени Гоголя Кирилл Серебренников возглавил в августе 2012 года. Это назначение было сделано в рамках культурной политики Москвы, проводимой тогдашним главой Мосдепкультуры Сергеем Капковым. Кирилл за это время превратил "Гоголь-центр", возможно, в лучший театр страны, где каждый спектакль проходит с аншлагом. Серебренников — один из самых известных российских режиссеров последних 20 лет. В частности, помимо работы в театре, он снимал кино. Среди самых известных работ можно выделить "Изображая жертву", "Ученик", показанный на Каннском кинофестивале. Отметим, что летом 2017 года в столичной "Геликон-опере" должна состояться премьера оперы "Чаадский" в постановке Кирилла Серебренникова, а в Большом театре — балета "Нуреев" в постановке Серебренникова и Юрия Посохова. В августе Серебренников собирался снимать фильм про Виктора Цоя.
Этот обыск стал поводом для недовольства культурной среды. Сам по себе приход с обыском к человеку, которым должна гордиться страна, не рядовой случай. К режиссерам не приходили со времен правления Иосифа Сталина.
После того, как стало известно об уголовном деле, к театру пришли художественный руководитель Государственного Театра наций Евгений Миронов и актриса Чулпан Хаматова. Они зачитали коллективное письмо, где потребовали провести расследование честно. Под письмом подписались многие деятели культуры, включая Олега Табакова.
"Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа театра была прервана обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся на объективное и справедливое следствие, которое не нарушит творческой деятельности театра", — сказала Чулпан Хаматова.
Также, к слову, к театру приехал и Федор Бондарчук, прямо со съемок нового фильма. Таким образом, он решил поддержать своего друга.
Комментарии
Кирилл Серебренников принимал участие в протестных акциях «Стратегия-31» и «За честные выборы!». После российско-грузинского конфликта 2008 года выразил готовность пройтись по Москве с плакатом «Я — грузин», подчеркнув нежелание «ссориться с народом, с которым связаны пожизненно культурными кодами, симпатиями, кинематографом, театром, всем-всем». Подписывал открытые письма с призывом к освобождению из заключения Светланы Бахминой и участниц группы «Pussy Riot». Высказывался против ужесточения законодательства о митингах, запрета гражданам США усыновлять российских детей-сирот, ограничения прав ЛГБТ. Выступая в поддержку режиссёра Тимофея Кулябина, обвинявшегося в оскорблении чувств верующих постановкой оперы «Тангейзер», Серебренников отметил, что театр — это территория свободы, а религиозные учреждения и их представители должны с уважением относиться к учреждениям светским.
В интервью 2014 года режиссёр назвал Россию «страной неотменённого рабства», где люди не ценят свободу, а между народом и бесконтрольной властью — огромная пропасть. Он рекомендовал тратить бюджетные средства на образование, просвещение и культуру, чтобы остановить катастрофический рост невежества и мракобесия. По мнению Серебренникова, «Россия сейчас ведёт себя как нищий гопник, который от горя сошёл с ума», а сторонники действующей власти — напуганные люди, не желающие ничего знать и решать. В 2015 году охарактеризовал контент российского телевидения, как «ложь и пропаганду» и отметил, что страна «живёт в телевизионной реальности и этой реальности слепо верит».(с)
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дык он махровейший нацпредатель! и видимо главный вор, после Навального
Гонец из Пензы
а ведь и вправду похоже "главный вор, после Навального". Денег-то нет, а он директор. 200 млн. как не слямзить "честному человеку". Свободу Улюкаеву! Вор на воре, как демократ, так вор. Запретить государству давать деньги частным театрам. Все равно разворуют. Все им мало.