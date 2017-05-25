Сервис Android Pay заработал в России 23 мая. Теперь с помощью смартфона его владельцы могут совершать различные покупки. Как это работает, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Для того чтобы совершать покупки с помощью Android Pay, необходимо скачать в Play Market приложение Android Pay. Далее следует добавить данные как минимум одной банковской карты. Для этого нужно просканировать лицевую сторону банковской карты камерой и ввести трехзначный CVC\CVV-код, который указан на обратной стороне вашей карточки. Или можно позвонить в колл-центр.
После добавления новой карты с нее спишется тестовый платеж 30 рублей. Через некоторое время деньги вернут на счет.
Для оплаты счета достаточно будет разблокировать смартфон, поднести его к терминалу NFC и совершить мгновенную бесконтактную оплату. Если размер покупки меньше тысячи рублей, достаточно будет "разбудить" экран телефона. Пароль нужно вводить, только если покупка больше 1000 рублей.
Список довольно широкий. Партнерами Google в России по запуску системы стали 13 банков. Платежной системой смогут пользоваться владельцы карт Visa и MasterCard Альфа-банка, Райффайзенбанка, "МТС банка", "ВТБ 24", Сбербанка, "Тинькофф банка", Рокетбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка, Россельхозбанка, банков "Открытие", "Ак барс", "Точка" и "Русский стандарт", а также платежной системы "Яндекс.Деньги".
Кроме того, ее поддерживают также ряд крупных розничных сетей (в их числе "М.Видео", "Лента", Burger King, KFC, McDonald's и пр.) и крупные онлайн-магазины и сервисы (DeliveryClub, "Яндекс.Такси", Ozon).
Пользователь может "привязать" карты Visa и MasterCard. Кроме того, в Android Pay можно использовать бонусные карты магазинов.
При оплате вместо номера карты используется номер виртуального счета. Терминал покупателя получает только эти цифровые данные при проведении платежной операции. Данные о карте клиента ему недоступны, поэтому ваша платежная информация остается в безопасности.
В случае, если вы потеряли телефон, карту необходимо заблокировать. Для этого клиентам следует обратиться в банк.
Вы правы. Бесконтактную оплату можно также совершить с Apple Pay и Samsung Pay. Это стало доступно в России осенью 2016 года. Эти системы позволяют также привязать банковские карты к мобильному телефону.
Apple Pay работает на iPhone 6 и более современных моделях, а также в часах от Apple. Оплата производится по отпечатку пальца, за исключением часов. Привязать можно не более восьми карт.
Samsung Pay могут воспользоваться обладатели смартфонов S6, S7, S8, А3, А5, A7 и часов Gear S3. Привязать можно не более 10 карт. Оплата происходит при поднесении смартфона к терминалу, в том числе и к устаревшим, которые не поддерживают PayPass. Кроме того, пользователи Samsung Pay могут выбрать удобный для себя способ авторизации — по четырехзначному коду или по отпечатку пальца.
Комментарии