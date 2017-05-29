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Секреты Японии: как готовить роллы и суши правильно и где заказать свежие?

, ИА "Амител"
Все о суши и роллах: как выбрать продукты, по каким правилам готовить, как хранить и можно ли поправиться от японской кухни?

Фото: zeluvd.ru


Роллы и суши — эти блюда японской кухни быстро вошли в рацион россиян и стали одними из самых любимых. Их заказывают домой и в офисы, на деловые встречи и романтические свидания. Но из-за специфичности компонентов, которые в них входят, готовя дома или покупая в том или ином ресторане, стоит придерживаться определенных правил в выборе рыбы, сроках хранения, подаче и прочих важных моментах.

1
Какая рыба подходит для роллов и суши и как ее выбрать?
Для этих блюд подходит свежая и замороженная рыба. Что касается второго варианта, нужно внимательно смотреть, чтобы продукт не подвергался заморозке неоднократно, об этом говорит большое количество льда. Лучше покупать рыбу в специализированных магазинах.
Если есть возможность купить свежую рыбу, обратите внимание на ее цвет — он должен быть насыщенным. Если мясо слишком яркое, его подкрасили, если бледное — оно несвежее. Мутные или с поволокой глаза рыбы – плохой признак, так же как и сухие и впалые. Глаза должны выступать наружу и быть влажными. О свежести рыбы говорит твердость тушки и целостность чешуи. Свежая рыба упругая, если на нее надавить, ямка исчезнет моментально.
2
Можно ли отравиться сырой рыбой в роллах и суши?

Этот вопрос мучает многих. На самом деле все не так страшно. Если вы обедаете в нормальном ресторане или заказываете готовые роллы и суши в достойной компании, там работают высококвалифицированные специалисты, которые строго следуют технологии приготовления. Профессиональные суши-мастера, как те, которые работают в компании "Аригато", для приготовления используют качественное сырье – свежемороженые морепродукты (заморозка нужна для того, чтобы убить глистов и большую часть бактерий). Предварительно морепродукты выдерживаются в специальных соусах с бактерицидными свойствами и подаются на стол с васаби, который благодаря бактерицидным свойствам убивает часть патогенной микрофлоры на филе сырых морепродуктов.

Если вы готовите самостоятельно, тут многое будет зависеть от купленных вами продуктов.

3
Как убедиться в свежести роллов и суши?

Если вы не уверены в том месте, где покупаете суши и роллы или компоненты для их приготовления, чтобы предотвратить отравление, стоит придерживаться нескольких правил:

1. Обратите внимание на срок годности купленных продуктов.

2. Оцените внешний вид: на филе несвежей рыбы появляется пленка, разводы, темные пятна, запах становится ярко выраженным. Нормальная рыба отдает легким ароматом йода и у нее не бледный окрас.

3. Кальмар, осьминог должны быть по консистенции "резиновыми", а другие морепродукты – нежными.

4. Лист нори должен быть размягченным из-за того, что он впитал рисовую жидкость.

5. Рис не должен выпадать из суши. Если рис сухой, неоднородной массы, значит, использовался несвежий или плохо приготовленный рис.

6. Чтобы избежать различных проблем, нужно стараться заказывать блюда японской кухни в специализированных местах, пользующихся хорошей репутацией. Так, в Барнауле это можно сделать в компании "Аригато".

4
Как хранить продукты и по каким правилам нужно готовить суши и роллы дома?

Японская кухня — целая культура со множеством компонентов. Чтобы блюдо радовало ваши вкусовые рецепторы, нужно следовать определенным принципам хранения и приготовления:

1. Васаби можно хранить в холодильнике не более 2 недель.

2. Если во время приготовления из роллов выпадают ингредиенты, прижмите их края пальцами.

3. Для приготовления суши следует использовать сорта риса с круглыми короткими зёрнами.

4. Чтобы роллы и суши при нарезании имели ровные края и смотрелись красиво, их следует резать очень острым ножом, лезвие которого можно смочить в уксусе.

5. При приготовлении роллов и суши водоросли нори следует класть блестящей стороной на циновку, а тусклой — внутрь рулета.

6. Хранить сушёные нори нужно в сухом месте.

7. Есть маринованный имбирь нужно между приёмами разных видов суши — это позволяет лучше почувствовать вкус нового блюда.

8. Чтобы кунжут для суши быстро и равномерно прожарился, его следует обжаривать на хорошо раскалённой сковороде без масла.

9. Для приготовления роллов все-таки следует использовать именно бамбуковую циновку, после нее блюдо держит форму и не разваливается, не стоит заменять ее целлофановыми пакетами и прочими подручными предметами.

5
Калорийны и суши, и роллы?
Нет. Японская кухня вместе с суши и роллами считается очень полезной, а также самой низкокалорийной. Поэтому эти блюда подходят тем, кто следит за фигурой или хочет скинуть несколько килограммов.
6
С чем следует подавать роллы и суши?

Эти блюда японской кухни отлично сочетаются с васаби и маринованным имбирем, с которыми их обычно и подают в ресторанах. Хорошо подойдет к ним салат из дайкона (японской редьки) и свежего огурца. Кроме того, в Японии супы не считают основным блюдом,  поэтому роллы и суши можно дополнить прозрачным рыбным супом "Суимоно".

7
Интересные факты о роллах и суши:

1. Роллы, которые представляют собой конус из листьев нори с вложенной в него начинкой, называются "темаки", что в переводе означает "роллы, сформированные в руках". Их следует подавать сразу же после приготовления, так как они быстро теряют форму.

2. "Сяке" — это разновидность суши, которая содержит в себе солёную, копчёную или сырую рыбу лососевых пород.

3. В приготовлении суши, как и при приготовлении других блюд японской кухни, не используется соль, а заменяется соевым соусом, который полезнее и вкуснее.

4. В Японии сушисты проходят долгую подготовку. На обучение приготовлению риса уходит 2 года, а на обучение приготовлению рыбы — 3.

5. Икра летучей рыбы, которую часто используют для украшения, на самом деле бесцветна. Производители окрашивают ее в разные цвета при помощи пищевых красителей.

8
Сколько хранятся роллы и суши?

Никогда не стоит покупать или готовить эти блюда про запас: они являются скоропортящимися продуктами и употреблять их в пищу рекомендуют в течение 2–6 часов. По истечении положенного времени эти продукты просто теряют свои вкусовые свойства.

Компания "Аригато" находится по адресу: проспект Красноармейский, 72, гостиница "Турист". Сделать заказ и получить ответы на все интересующие вопросы можно по телефонам: +7 (3852) 60-02-06, +7 (3852) 60-02-07.
Сайт компании: http://www.arisushi.ru/

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.05.2017 11:24
Гость

Зашла на их официальный сайт,где написано"Сойс,васаби,имбирь-БЕСПЛАТНО,ВСЕГДА!",захожу там же в раздел акционные сеты,где написана прямо противоположная информация.

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