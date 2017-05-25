Синоптики вновь предупреждают о возможных заморозках на почве. Когда и в каких районах садоводам и огородникам нужно быть во всеоружии, чтобы спасти будущий урожай, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Заморозки на почве до -1 градуса ожидаются в Алтайском крае в ночь на 26 мая, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. Они вероятны в Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Хабарском, Бурлинском районах.
В ночь на 27 мая заморозки до -2 градусов на почве прогнозируются в Шелаболихинском, Тальменском, Заринском, Залесовском, Кытмановском, Солонешенском, Чарышском районах. Возможны они и в пригороде Барнаула.
Днем в субботу температура воздуха поднимется до +21...+26 градусов и в дальнейшем пойдет на повышение. Уже 28 и 29 мая столбики термометров покажут +25...+31 градус.
Но после волны тепла 30-31 мая в регионе ожидается штормовая погода с сильным шквалистым ветром, ливневыми дождями и понижением температуры. После этого во второй половине недели есть вероятность заморозков на почве.
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