Фото: сайт Каннского кинофестиваля
Жюри Каннского фестиваля присудило "Золотую пальмовую ветвь" картине шведа Рубена Эстлунда "Квадрат", а российский режиссер Андрей Звягинцев за свой фильм "Нелюбовь" получил "Приз жюри" — третью по значимости награду.
Очень! С четырьмя последними работами российский режиссер уезжает из Канн с призом. Так, три года назад картина Звягинцева "Левиафан" получила приз за лучший сценарий, а позже и "Золотой глобус". В любом случае Звягинцев сегодня — один из самых успешных европейских режиссеров. Конечно, по итогам голосования критиков "Нелюбовь" стала лучшим фильмом фестиваля, но третья по значимости награда — превосходный результат. Лента о разводе супружеской пары выйдет в российский прокат уже 1 июня.
"Премия фестиваля уровня Канн — невероятный трамплин для картины. Важен уже сам факт попадания в программу, и это дает невероятные возможности для дальнейшего продвижения", — сказал после получения приза Звягинцев.
Вторую по значимости награду, Гран-при, получил фильм "120 ударов в минуту" француза Робина Кампийо. Приз за режиссуру получила София Коппола за фильм "Роковое искушение", который является ремейком фильма 1971 года с Клинтом Иствудом и снят по роману Томаса Куллинана. Награду за лучший сценарий получили сразу две ленты: Йоргос Лантимос за картину "Убийство священного оленя" и Линн Рэмси за "Тебя никогда здесь не было".
Хоакина Феникса ("Тебя никогда здесь не было") признали лучшим актёром. Диана Крюгер стала лучшей актрисой за роль в картине режиссера Фатиха Акина "На пределе".
Спецприз жюри в честь 70-летия Каннского кинофестиваля был присуждён Николь Кидман. В этом году на смотре в разных программах было представлено четыре фильма с австралийской актрисой.
Приз "Золотая камера" за лучший режиссерский дебют вручили Леонор Серай за фильм "Молодая женщина".
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