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В период с 30 мая по 1 июня в Алтайском крае ожидается неустойчивая погода, временами с грозовыми дождями. Однако уже в конце недели температура опять пойдет на повышение.

Так, 30 и 31 мая пройдут атмосферные фронты южного циклона и перейдут в штормовую погоду. Ожидаются дожди, ливни, гроза, местами град, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Уже 2 и 3 июня под влиянием антициклона установится малооблачная погода без осадков.

"Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в течение всей недели. В основном столбики термометров будут находиться в пределах +7...+14 градусов. Но 30 мая в дневные часы столбики термометров будут колебаться от +25 до +30 градусов. В середине недели температура воздуха понизится до +16...+23 градусов", — сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

В конце рабочей недели на Алтай опять вернется жара. Температура воздуха составит +25...+30 градусов.