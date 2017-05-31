Кто такая Чудо-женщина и почему стоит смотреть о ней кино?
, ИА "Амител"
Все о главной премьере недели в кинотеатре
На этой неделе в российский прокат выходит огромное количество интересных картин. Рассказываем, пожалуй, про самую популярную из них — экранизацию комикса студии DC "Чудо-женщина", которую можно посмотреть в барнаульском кинотеатре "Пионер".
1
Кто такая Чудо-женщина?
Чудо-женщина – первая супергероиня, появившаяся в комиксах, и один из ключевых персонажей массовой культуры. Она была создана в 1941 году, всего три года спустя после Супермена, как икона феминизма, коей и оставалась все прошедшие 75 лет. В России героиню Диану Принц мало кто знает. Комиксы студии DC у нас практически не выходили, а фильмов на эту тему не снимали. Единственное, что можно вспомнить, – это сериал с Линдой Картер, который в России не показывали. Впрочем, Диана — культовый персонаж, она стала первой женщиной-супергероем. В массовой культуре Чудо-женщина впервые появилась в марте 2016 года в картине "Бэтмен против Супермена" Зака Снайдера в компании Супермена и Бэтмена.
2
О чем фильм "Чудо-женщина"?
Диана живет на острове амазонок, где обучается боевым искусствам. В один момент на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о Первой мировой войне. Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой.
3
Почему стоит смотреть?
Чудо-женщина — одна из главных супергероинь мира комиксов DC. Ее роль исполняет израильтянка Галь Гадот, которая уже появлялась в нескольких эпизодах "Бэтмена против Супермена". Американские критики восторженно приняли картину Пэтти Дженкинс, отмечая, что это на сегодня лучшая экранизация DC-комиксов после "Бэтмена" Кристофера Нолана.
4
Где смотреть?
В барнаульском кинотеатре "Пионер". Более подробную информацию можно узнать на сайте кинотеатра.
Комментарии