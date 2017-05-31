Рамадан — это и пост, и праздник. Священный девятый месяц мусульманского календаря начался в 2017 году 26 мая. Рассказываем, как проходит этот месяц и что он значит в жизни мусульман.
В течение этого месяца мусульманам запрещается есть, пить, вступать в супружескую близость от рассвета до заката. Все это разрешается в ночное время: с наступлением заката и до рассвета. Но дело не только в воздержании от приема пищи. Главное, как и в христианском посте, — очищение души. Пост в данном случае должен помочь контролировать негативные эмоции. Смысл поста — укрепить веру, задуматься о своей жизни, переосмыслить жизненные ценности и привычки, обогатиться духовно.
Сухур — это прием пищи до рассвета. Рекомендовано употреблять блюда из круп, хлеб из пророщенного зерна, салат из овощей или другие сложные углеводы. После этого читается предрассветная молитва — фаджр.
Ифтар — это первая еда после заката во время поста. Начинают его чаще всего с фиников и воды, затем уже основная еда: можно мясо, овощи, крупы.
Таравих — особая молитва, которую мусульмане читают после захода солнца.
Уразой называют пост в мусульманских регионах России. Отсюда выражение — держать уразу, то есть поститься.
"Ураза-Байрам" — это праздник разговения, то есть первый прием пищи после поста.
Принято делать хорошие поступки, давать милостыню. По речам Мухаммеда, во время поста Аллах увеличивает значимость любого благого поступка в 700 раз. Шайтан на это время оказывается закованным в цепи и не мешает людям творить добро.
Дети в этот месяц зажигают фонарики — фанусы. Это символ поста.
После заката принято устраивать фейерверки и салюты, дома украшают иллюминацией.
Еще одна важная традиция — запрет на любое употребление воды, в том числе во время чистки зубов, принятия душа и т.д.
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