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А был ли мальчик? Что нового в истории с задержанием за чтение Шекспира?

, ИА "Амител"
В деле появилось много интересных подробностей


Фото: http://newsler.info

История о декламировании на улице 10-летним мальчиком отрывков из Гамлета, которая получила общественный резонанс, продолжает раскручиваться. В социальных сетях не утихают споры по поводу задержания ребенка московскими сотрудниками полиции. Портал Amic.ru собрал в рубрике "Вопрос-ответ" информацию, которая актуальна на данный момент.

1
Что случилось с этим мальчиком?

Инцидент со школьником произошел вечером 26 мая около станции метро "Арбатская". В вечернее время ребенок громко декламировал отрывки из "Гамлета". Перед ним стояла открытая термосумка. Сотрудники полиции расценили такие действия как попрошайничество. Причем, по их словам, мальчик этого не отрицал и также сообщил, что находится на площади один.

Правоохранители решили задержать ребенка. Мальчик стал очень громко кричать: "Спасите, помогите, я хочу домой". В этот момент в историю вмешалась мачеха, которая по неизвестным причинам представилась соседкой. Она требовала отпустить "ее знакомого" или хотя бы сообщить, куда его повезут. Завязалась потасовка: женщина хватала за руки сотрудников, они, в свою очередь, отталкивали ее и просили отойти. Все происходящее женщина снимала на камеру мобильного телефона. Также происходящее снимала бывший журналист "Радио Свобода" 21-летняя москвичка Люся Штейн.

2
В итоге мальчика забрали в полицию?

Да. Но вскоре его отпустили из отделения полиции и извинились перед ним. На его отца Илью Скавронски был составлен протокол по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителем несовершеннолетнего обязанностей по воспитанию".

Отец отметил, что мальчик читал стихи прохожим для раскрепощения и борьбы со страхами. О том, что он делал это и ранее, сообщил журналист и театровед Александр Минкин. Он выложил на своей странице в Facebook в доказательство видеозапись.

На супругу Скавронски составили протокол по статье 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Сейчас Следственному комитету РФ предстоит выяснить, действительно ли ребенок читал Шекспира для раскрепощения, или это был способ заработка. Есть очевидцы, которые сообщили, что ранее видели этого мальчика, который занимался попрошайничеством. По факту задержания мальчика полицией назначена проверка. Ее результаты доведут до общественности.

3
Как отреагировала общественность?

Общество раскололось на два лагеря. Одни отмечают, что поведение полицейских было слишком грубым и недопустимым. Более 17 000 человек подписали петицию с призывом уволить сотрудников, проводивших задержание. Этого требует и отец ребенка. Произошедшим заинтересовалась и уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова.

"Мы ждём итогов этой проверки. Понятно, что оставлять ребенка на улице полицейские не должны были. Но вызывает вопросы ряд их действий, их обоснованность", — отметила Кузнецова.

Другие считают, что ребенок таким образом занимался попрошайничеством, а мачеха контролировала этот процесс. Пресс-служба столичного главка МВД сообщила, что в столичную полицию обратилась родная мать мальчика. Она требует привлечь мачеху к уголовной ответственности.

В деле есть еще интересные факты. Как сообщает КП, после публикации видео задержания выяснилось, что Люся Штейн сейчас работает в штабе независимого кандидата в муниципальные депутаты Дмитрия Гудкова.

Кроме этого, за сутки до происшествия в центре Москвы отец мальчика заключил с коллегией адвокатов Соглашение о защите при административном нарушении. И в день задержания он прибыл в полицию в его сопровождении. Планировалась ли эта акция заранее и если да, то с какой целью, также будут выяснять следователи.


 


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